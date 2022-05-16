Почти 100 человек сдались в плен. Разведка узнала о потерях 1-й танковой армии ВС РФ

Украинская военная разведка установила имена оккупантов из состава 1-й танковой армии, которые попали в плен в первые три недели российского вторжения в Украину.

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Военная разведка получила документальные подтверждения потерь живой силы и техники 1-й танковой армии вооруженных сил России, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Документы охватывают период по 15 марта, в них указаны звания и фамилии оккупантов, которые сдались в плен солдатам ВСУ, всего их почти 100 человек.

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Список потерь живой силы и техники 1-й танковой армии

По данным ГУР, по состоянию на 15 марта, 1-я танковая армия понесла следующие потери:

409 человек — общие потери;

61 человек — погибли;

209 — получили ранения;

44 танкиста — пропали без вести;

96 человек — сдались в плен.

"За это же время защитниками Украины было уничтожено и захвачено 308 единиц боевой техники из состава 1-й танковой армии оккупантов", — подчеркнули в ГУР.

Где воевала 1-я танковая армия ВС РФ

В марте 1-я танковая армия действовала на территорию Черниговской и Сумской областей. В конце месяца стало известно, что командующего армией Сергея Киселя сняли с должности. Киселя уволили в связи с провалом наступления, привлечением солдат-срочников к боевым действиям, а также из-за огромных потерь среди военнослужащих.

"Это его танки вязли в болотах Черниговщины и Сумщины, не имея даже элементарных карт. Это его солдаты сотнями сдавались в плен", — сообщил тогда советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

До Сергея Киселя военное руководство РФ также отстранило его заместителя, тем самым подтвердив, что командиры армии не справились с поставленной задачей.

Минобороны РФ не раскрывает информацию о потерях на войне. В первый и последний раз военные чиновники дали соответствующую оценку 25 марта, заявив, что погибших россиян в Украине насчитывается 1351 человек, еще 3 825 получили ранения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 апреля рассказал о "значительных потерях" ВС РФ в Украине. Однако позже он заявил, что его "неправильно поняли".