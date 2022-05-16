Бійці бригади імені Якова Гандюзка показали на відео знищення російської колони

Як зазначили в бригаді, російська техніка знову не доїхала до пункту призначення, тому єдино правильний шлях для неї — слідом за кораблем.

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В окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандюка показали чергову успішну роботу артилеристів. Було знищено російську бронетехніку. Про це повідомляє "АрміяInform".

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"Ну ніяк не можуть знайти дорогу додому. Тому вони вказують їм єдино правильний шлях — слідом за кораблем", — заявили в бригаді.

Додавши, що російська колона знову не доїхала до місця призначення, а також зіпсувала українські землі своїм металобрухтом.

За даними проекту Oryx, російська армія з моменту вторгнення втратила 3675 одиниць техніки.

2034 — знищено

74 — пошкоджено

283 — покинуто

1284 — захоплено

Автори підкреслюють, що їхні дані не відображають дійсності, оскільки вони додають до списку тільки ту техніку, підтвердження якої є у відео або на фото.

Нагадаємо, українська розвідка опублікувала дані втрат 1-ї танкової армії ЗС РФ за перші тижні вторгнення — майже 100 здалося в полон.

Раніше Сили спецоперацій знищили залізничні мости біля Сєвєродонецька та Лисичанська, щоб закрити ключову ділянку залізниці постачання.