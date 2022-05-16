Бійці бригади імені Якова Гандюзка показали на відео знищення російської колони
Як зазначили в бригаді, російська техніка знову не доїхала до пункту призначення, тому єдино правильний шлях для неї — слідом за кораблем.
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В окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандюка показали чергову успішну роботу артилеристів. Було знищено російську бронетехніку. Про це повідомляє "АрміяInform".
"Ну ніяк не можуть знайти дорогу додому. Тому вони вказують їм єдино правильний шлях — слідом за кораблем", — заявили в бригаді.
Додавши, що російська колона знову не доїхала до місця призначення, а також зіпсувала українські землі своїм металобрухтом.
За даними проекту Oryx, російська армія з моменту вторгнення втратила 3675 одиниць техніки.
- 2034 — знищено
- 74 — пошкоджено
- 283 — покинуто
- 1284 — захоплено
Автори підкреслюють, що їхні дані не відображають дійсності, оскільки вони додають до списку тільки ту техніку, підтвердження якої є у відео або на фото.
Нагадаємо, українська розвідка опублікувала дані втрат 1-ї танкової армії ЗС РФ за перші тижні вторгнення — майже 100 здалося в полон.
Раніше Сили спецоперацій знищили залізничні мости біля Сєвєродонецька та Лисичанська, щоб закрити ключову ділянку залізниці постачання.