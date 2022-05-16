Бойцы бригады имени Якова Гандюзка показали на видео уничтожение российской колонны

Как отметили в бригаде, российская техника снова не доехала до пункта назначения, поэтому единственно правильный путь для нее — в след за кораблем.

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В отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандюка показали очередную успешную работу артиллеристов. Была уничтожена российская бронетехника. Об этом сообщает АрміяInform.

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"Ну никак не могут найти дорогу домой. Поэтому они указывают им единственно правильный путь — в след за кораблем", — заявили в бригаде.

Добавив, что российская колонна снова не доехала до места назначения, а также снова испортила украинские земли своим металлоломом.

По данным проекта Oryx, российская армия с момента вторжения потеряла 3675 единиц техники:

2034 — уничтожено

74 — повреждено

283 — покинуто

1284 — захвачено

Авторы подчеркивают, что их данные не отражают действительности так как они добавляют в список только ту технику, подтверждение которой есть в видео или на фото.

Напомним, украинская разведка опубликовала данные потерь 1-й танковой армии ВС РФ за первые недели вторжения — почти 100 сдалось в плен.

Ранее Силы спецопераций уничтожили ж/д мосты возле Северодонецка и Лисичанска, чтобы закрыть ключевой участок железной дороги снабжения.