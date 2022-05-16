Бойцы бригады имени Якова Гандюзка показали на видео уничтожение российской колонны
Как отметили в бригаде, российская техника снова не доехала до пункта назначения, поэтому единственно правильный путь для нее — в след за кораблем.
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В отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандюка показали очередную успешную работу артиллеристов. Была уничтожена российская бронетехника. Об этом сообщает АрміяInform.
"Ну никак не могут найти дорогу домой. Поэтому они указывают им единственно правильный путь — в след за кораблем", — заявили в бригаде.
Добавив, что российская колонна снова не доехала до места назначения, а также снова испортила украинские земли своим металлоломом.
По данным проекта Oryx, российская армия с момента вторжения потеряла 3675 единиц техники:
- 2034 — уничтожено
- 74 — повреждено
- 283 — покинуто
- 1284 — захвачено
Авторы подчеркивают, что их данные не отражают действительности так как они добавляют в список только ту технику, подтверждение которой есть в видео или на фото.
Напомним, украинская разведка опубликовала данные потерь 1-й танковой армии ВС РФ за первые недели вторжения — почти 100 сдалось в плен.
Ранее Силы спецопераций уничтожили ж/д мосты возле Северодонецка и Лисичанска, чтобы закрыть ключевой участок железной дороги снабжения.