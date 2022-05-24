Б'ють з артилерії та авіації: ЗС РФ посилили наступ на Донбас, — Генштаб ЗСУ

Російські війська завдають авіаударів по об'єктах цивільної інфраструктури Краматорська, Лимана та Слов'янська. На Харківщині ворог намагається відновити наступ.

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Російські окупанти ведуть активний наступ на Донецькому напрямку та намагаються вийти на адміністративні кордони Луганської області. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

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Загарбники завдали авіаударів по об'єктах цивільної інфраструктури у Краматорську, Лимані та Слов'янську. Ворог настає у напрямку населеного пункту Лиман за підтримки артилерії та авіації, зазначили у Генштабі.

Наступ на Сєвєродонецьк триває — окупанти б'ють артилерією, на Бахмутському напрямку противник наступає у районах населених пунктів Липове та Білогорівка.

[ + – ] Сєвєродонецьк хаотично обстрілюють із важкого озброєння

Російські військові завдавали ударів штурмовою та армійською авіацією на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Не припиняються мінометні та артилерійські обстріли позицій сил оборони України та цивільної інфраструктури в Авдіївці, Пісках та Мар'їнці.

Ситуація у Харківській області

Підрозділи супротивника займаються утриманням зайнятих позицій на Слобожанському напрямку, ворог створює сприятливі умови для відновлення наступу, попередили українські військові.

У районі населеного пункту Циркуни ЗС РФ обстріляли підрозділи Сил оборони з артилерії. Противник провів розвідку боєм у районі села Пасіки Харківської області, зазнав втрат і відійшов.

[ + – ] У Харківській області продовжуються інтенсивні бойові дії

Позиції ЗСУ обстрілювали з мінометів, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії на Південнобузькому напрямку. Авіаційного удару окупанти завдали в районі населеного пункту Миколаївка. У Криму формуються резервні підрозділи для ведення бойових дій України.

Загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі зберігається на Волинському та Поліському напрямах. На Сіверському напрямку ворог прикриває ділянку українсько-російського кордону та обладнає опорні пункти у Брянській області. Агресор завдав авіаударів об'єктам цивільної та військової інфраструктури в Сумській області.

Сили оборони України завдають ворогові втрат за всіма напрямками та готові до будь-яких змін оперативної обстановки, підсумував Генштаб.

Зазначимо, що ЗСУ протистоять на Донецькому напрямку 8-й та 58-й армії Південного військового округу РФ разом із 90-ою танковою дивізією та підрозділами ВДВ.

Британська розвідка попередила 24 травня про спробу ЗС РФ оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне. Якщо Росія захопить Сєвєродонецький напрямок, це призведе до окупації всієї Луганської області.