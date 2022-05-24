Бьют из артиллерии и авиации: ВС РФ усилили наступление на Донбасс, — Генштаб ВСУ

Российские войска наносят авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры Краматорска, Лимана и Славянска. В Харьковской области враг пытается восстановить наступление.

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Российские оккупанты ведут активное наступление на Донецком направлении и пытаются выйти на административные границы Луганской области. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Захватчики нанесли авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры в Краматорске, Лимане и Славянске. Враг наступает в направлении населенного пункта Лиман при поддержке артиллерии и авиации, отметили в Генштабе.

Наступление на Северодонецк продолжается – оккупанты бьют артиллерией, на Бахмутском направлении противник наступает в районах населенных пунктов Липовое и Белогоровка.

[ + – ] Cеверодонецк хаотично обстреливают из тяжелого вооружения

Российские военные наносили удары штурмовой и армейской авиацией на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Не прекращаются минометные и артиллерийские обстрелы позиций сил обороны Украины и гражданской инфраструктуры в Авдеевке, Песках и Марьинке.

Ситуация в Харьковской области

Подразделения противника занимаются удержанием занятых позиций на Слобожанском направлении, враг создает благоприятные условия для восстановления наступления, предупредили украинские военные.

В районе населенного пункта Циркуны ВС РФ обстреляли подразделения Сил обороны из артиллерии. Противник провел разведку боем в районе села Пасеки Харьковской области, понес потери и отошел.

[ + – ] В Харьковской области продолжаются интенсивные боевые действия

Позиции ВСУ обстреливали из минометов, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии на Южнобужском направлении. Авиационный удар оккупанты нанесли в районе населенного пункта Николаевка. В Крыму формируются резервные подразделения для ведения боевых действий в Украине.

Угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси сохраняется на Волынском и Полесском направлениях. На Северском направлении враг прикрывает участок украино-российской границы и оборудует опорные пункты в Брянской области. Агрессор нанес авиаудары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в Сумской области.

Силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям и готовы к любым изменениям оперативной обстановки, заключил Генштаб.

Отметим, что ВСУ противостоят на Донецком направлении 8-й и 58-й армии Южного военного округа РФ вместе с 90-й танковой дивизии и подразделениями ВДВ.

Британская разведка предупредила 24 мая о попытке ВС РФ окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Если Россия захватит Северодонецкое направление, это приведет к оккупации всей Луганской области.