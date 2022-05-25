Захисників Маріуполя відправлять під "трибунал" бойовиків "ДНР", — МЗС Росії

Ватажки "ДНР" намагаються створити так званий міжнародний трибунал, щоб судити бійців із "Азовсталі". Держдума РФ збирається протягом місяця розробити його статут.

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Захисників Маріуполя й "Азовсталі" хочуть відправити під "трибунал" на території так званої "ДНР". Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу.

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На її думку, затримані військові "вчиняли воєнні злочини", і за це їм винесуть "заслужене покарання".

"Цим займеться відповідний трибунал. Його планується організувати на території ДНР", — додала Захарова.

Ватажки бойовиків "ДНР", за словами спікерки російського МЗС, хочуть створити "міжнародний трибунал" і судити захисників "Азовсталі". Зараз розробляється його статут, МЗС РФ схвалило це починання.

Денис Пушилін, який називає себе "головою ДНР", напередодні сказав, що всі військові, які вийшли із заводу, перебувають у полоні, а Держдума РФ збирається за 1 місяць розробити документ із визначення того, як відбудеться цей "трибунал".

Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко додав, що обговорення обміну полоненими між Москвою та Києвом стане можливим лише після суду над українськими військовими.

"Усі речі розглядатимемо після того, як ті, хто здався в полон, будуть відповідно засуджені, винесено вирок, тоді можуть бути якісь інші кроки. До цього всі розмови про обмін передчасні", — повідомив чиновник.

[ + – ] Захисники Маріуполя виходили на контакт із родичами Фото: LIGA.net

Нагадаємо, що деякі захисники Маріуполя, які перебувають на непідконтрольній території Донбасу, вийшли на контакт із родичами. Командир полку "Азов" Денис Прокопенко дзвонив дружині Катерині та сказав, що з ним усе гаразд.

Агентство Associated Press раніше писало, що більшість бійців "Азова" утримують у в'язниці в селі Єленівка в окупованому районі Донецької області. Ще одна група поранених перебуває в лікарні Новоазовська. Російські ЗМІ повідомляли, що українських військових розмістили в СІЗО Таганрога та Ростова-на-Дону.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко 24 травня поділився подробицями операції з евакуації маріупольського гарнізону. Міський голова зазначив, що нею керував особисто президент України Володимир Зеленський і переговорна група.