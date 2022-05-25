UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Защитников Мариуполя отправят под "трибунал" боевиков "ДНР", – МИД России

207
пленные азовсталь, азовсталь, новости азовсталь, азовсталь сегодня
Фото: ТАСС | Москва намерена обсуждать обмен пленными после суда над украинскими военными

Главари "ДНР" пытаются создать так называемый международный трибунал, чтобы судить бойцов из "Азовстали". Госдума РФ собирается за месяц разработать его устав.

Защитников Мариуполя и "Азовстали" хотят отправить под "трибунал" на территории так называемой "ДНР". Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее мнению, задержанные военные "совершали военные преступления" и за это им вынесут "заслуженное наказание".

"Этим займется соответствующий трибунал. Его планируется организовать на территории "ДНР", — добавила Захарова.

Главари боевиков "ДНР", по словам спикера российского МИД, хотят создать "международный трибунал" и судить защитников "Азовстали". В настоящее время разрабатывается его устав, МИД РФ приветствовал это начинание.

Называющий себя "главой ДНР" Денис Пушилин накануне сказал, что все вышедшие с завода военные находятся в плену, а Госдума РФ собирается за 1 месяц разработать документ по определению того, как пройдет этот "трибунал".

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко добавил, что обсуждение обмена пленными между Москвой и Киевом станет возможным лишь после суда над украинскими военными.

"Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны", — собщил чиновник.

защитники Мариуполя, азовсталь, завод азовсталь
Защитники Мариуполя выходили на контакт с родственниками.
Фото: LIGA.net

Напомним, что некоторые защитники Мариуполя, находящиеся на неподконтрольной территории Донбасса, вышли на контакт с родственниками. Командир полка "Азов" Денис Прокопенко звонил супруге Екатерине и сказал, что с ним все в порядке.

Агентство Associated Press ранее писало, что большинство бойцов "Азова" держат в тюрьме в селе Еленовка в оккупированном районе Донецкой области. Еще одна группа раненых находится в больнице Новоазовска. Российские СМИ сообщали, что украинских военных разместили в СИЗО Таганрога и Ростова-на-Дону.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко 24 мая поделился подробностями операции по эвакуации мариупольского гарнизона. Градоначальник отметил, что ей руководил лично президент Украины Владимир Зеленский и переговорная группа.