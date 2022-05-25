Защитников Мариуполя отправят под "трибунал" боевиков "ДНР", – МИД России

Главари "ДНР" пытаются создать так называемый международный трибунал, чтобы судить бойцов из "Азовстали". Госдума РФ собирается за месяц разработать его устав.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Защитников Мариуполя и "Азовстали" хотят отправить под "трибунал" на территории так называемой "ДНР". Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По ее мнению, задержанные военные "совершали военные преступления" и за это им вынесут "заслуженное наказание".

"Этим займется соответствующий трибунал. Его планируется организовать на территории "ДНР", — добавила Захарова.

Главари боевиков "ДНР", по словам спикера российского МИД, хотят создать "международный трибунал" и судить защитников "Азовстали". В настоящее время разрабатывается его устав, МИД РФ приветствовал это начинание.

Называющий себя "главой ДНР" Денис Пушилин накануне сказал, что все вышедшие с завода военные находятся в плену, а Госдума РФ собирается за 1 месяц разработать документ по определению того, как пройдет этот "трибунал".

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко добавил, что обсуждение обмена пленными между Москвой и Киевом станет возможным лишь после суда над украинскими военными.

"Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны", — собщил чиновник.

[ + – ] Защитники Мариуполя выходили на контакт с родственниками. Фото: LIGA.net

Напомним, что некоторые защитники Мариуполя, находящиеся на неподконтрольной территории Донбасса, вышли на контакт с родственниками. Командир полка "Азов" Денис Прокопенко звонил супруге Екатерине и сказал, что с ним все в порядке.

Агентство Associated Press ранее писало, что большинство бойцов "Азова" держат в тюрьме в селе Еленовка в оккупированном районе Донецкой области. Еще одна группа раненых находится в больнице Новоазовска. Российские СМИ сообщали, что украинских военных разместили в СИЗО Таганрога и Ростова-на-Дону.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко 24 мая поделился подробностями операции по эвакуации мариупольского гарнизона. Градоначальник отметил, что ей руководил лично президент Украины Владимир Зеленский и переговорная группа.