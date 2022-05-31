Секретів більше нема? Як працювала розвідка Заходу та РФ напередодні великої війни в Україні

Про війну з Росією попереджали заздалегідь: публічна розвідка дала поштовх дискусіям, фото нарощування воєнного потенціалу РФ теж привернули увагу до конфлікту, що насувається. Як змінюється значення розвідданих та способи їх використання в сучасних війнах?

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Служби безпеки всього світу були напрочуд відверті щодо війни в Україні. Американські та британські агенції давали прямі оцінки намірам Росії, а політики використовували розвіддані для мобілізації підтримки проти російської агресії. Розвідники оприлюднили конкретні подробиці про наміри створити привід для війни, використовуючи розвіддані як "спростування" помилкових російських заяв.

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Публічність не зникла і після початку війни, набувши форми щоденних зведень та гучних виступів керівників розвідок, які, схоже, полюбили світло софітів та відмовилися від традиції працювати в тіні.

Світ секретних служб більше не здається таким таємним.

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Війна та розвідка: наскільки важлива секретність у сучасному світі

Розвіддані з відкритих джерел також відіграли велику роль у суспільному уявленні про війну та дискусії щодо подальших дій. Комерційні знімки регулярно надають можливість глянути на поле бою. Соціальні мережі крупним планом показують військові операції та всю жорстокість бойових дій. Аналітики відкритих даних розглядають ці фото та відео в контексті.

Все більше дослідників з академічних кіл, аналітичних центрів та приватних розвідувальних фірм докладно аналізують все, що пов'язано з війною: тактику та стратегію, ресурси та витрати, противників та союзників, перемоги та поразки.

Більшість спостерігачів вбачає в цих тенденціях користь. Вони аплодують лідерам за ефективніше використання відкритої інформації та за те, що вони діляться своїми секретами. Той факт, що розвідувальні служби посилаються на відкриті джерела, виявився виграшним: їхні попередження справдилися. Використання політиками відкритих розвідданих допомогло створити сильну та міцну коаліцію проти Росії. Це було нелегко з огляду на те, що деякі члени коаліції залежать від російських енергоносіїв і тому можуть багато чого втратити. Обмін розвідданими був необхідний, щоб залучити та мотивувати їх.

[ + – ] Розвіддані з відкритих джерел також відіграли велику роль у суспільному уявленні про війну та дискусії щодо подальших дій

Наслідки українського досвіду є очевидними. Державна розвідка — важливий інструмент як дипломатів, так і генералів. Розвідка працює, коли спецслужби відкрито належать до відкритих джерел. Шляху назад більше немає. Минули ті часи, коли секретність цінували над усе, а доступ до таємної інформації був ключем до стратегічного успіху.

"Історично успіх розвідки часто супроводжував секретність, — нещодавно написала на сайті War on the Rocks група вчених, які займаються питаннями розвідки. Російське вторгнення в Україну, як жодна інша подія за останні п'ятдесят років, показує, що це вже не так". У другій статті ті ж автори стверджують, що ми перебуваємо в самому розпалі "глобальної революції в галузі розвідки з використанням відкритих джерел". Нездатність прийняти цю революцію перед лицем гнітючих доказів війни чревата поганими результатами роботи розвідки до і під час війни. Вперта прихильність до застарілої версії шпигунства, де досі панують секрети, може призвести до катастрофи.

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Можливо, це й правда. Технологічний прогрес значно збільшив кількість та якість інформації, доступної нам на кінчиках пальців. Безліч даних надходить у реальному часі, що робить таємниці неважливими, а секретність — неактуальною. Проте є підстави вважати, що секретність відігравала важливу роль до і під час вторгнення Росії в Україну — і що вона може виявитися життєво важливою для завершення війни.

Відкриті питання про відкриті джерела

До початку війни в лютому Росія накопичувала великі сили протягом кількох місяців. Вона не приховувала маневрів своїх військ, але не було єдиної думки щодо їхнього значення. Одні були впевнені, що граде повномасштабна війна, інші чекали на обмежене вторгнення. Деякі вважали це спробою змусити Захід піти на поступки, а не прелюдією до війни. Зрештою, така війна була б дорогою та контрпродуктивною для інтересів безпеки Росії. Можливо, президент Володимир Путін просто підкидав дрова у вогонь, тримаючи своїх суперників у напрузі порівняно малими засобами і змушуючи їх червоніти за їхню власну нервову реакцію.

Серед союзників США також не було згоди. Як зазначають вищезгадані автори, деякі з них продовжували сумніватися впродовж усієї зими. Тоді як американці та британці відкрито передбачали вторгнення, французькі та німецькі чиновники, очевидно, вважали, що Росія обере інший шлях. Розвідувальні брифінги НАТО допомогли змінити їхню думку лише напередодні війни. В березні начальник штабу оборони Франції Тьєррі Буркхард дав показовий коментар.

"Американці говорили, що росіяни збираються напасти, — сказав він. — Наші розвідслужби вважали, що завоювання України обійдеться дуже дорого і що в росіян є інші варіанти".

Жодна з цих думок не була дурістю. Було цілком розумно очікувати, що Росія виявить стриманість з огляду на величезні витрати та ризики війни. Проте не менш розумно було зробити висновок про наближення війни з огляду на масштаби російської мобілізації та невроз Путіна щодо України. Річ у тому, що наявна у вільному доступі інформація не вказувала на жодний очевидний висновок. Аналітики робили протилежні, але правдоподібні висновки з тих самих даних. Факти не могли пояснити себе самі.

Що ж змусило скептично налаштованих європейських чиновників змінити свою думку щодо російських планів? Якою розвідувальною інформацією поділилися чиновники НАТО із членами альянсу?

Враховуючи, що загальні контури російської мобілізації були вже відомі, ймовірно, що розвідка надала детальнішу і переконливішу інформацію про плани Росії. Той факт, що американські офіційні особи знали про можливі хитрощі Росії, показує, що розвідувальне співтовариство мало надзвичайно хороший доступ до російських повідомлень, і не всі з них потрапили до публічної сфери. Можливо, якась комбінація людських та технічних джерел дала можливість проникнути в плани Путіна, намалювавши значно масштабнішу картину, ніж відкриті дані.

[ + – ] До початку війни в лютому Росія накопичувала великі сили протягом кількох місяців. Вона не приховувала маневрів своїх військ, але не було єдиної думки щодо їхнього значення

Розвіддані важливі лише якщо політики готові до них дослухатися. В цій ситуації американські лідери виявилися сприйнятливими до попереджень про російські військові плани, але незрозуміло, чому саме публічна розвідка стала причиною цього. Зрештою, президент Джо Байден вже був скептично налаштований щодо намірів Росії, оголосивши Путіна "вбивцею" за рік до війни. У кращому разі державна розвідка лише підтвердила цю думку. Якби розвіддані суперечили переконанням і очікуванням політиків, ми змогли б чіткіше зрозуміти їхню роль.

Коріння бід Росії

Хоча результат війни в Україні досі незрозумілий, за останні три місяці російські війська зазнали тяжких втрат. Україна вбила та поранила тисячі загарбників та знешкодила значну частину російської бронетехніки, авіації та військово-морських сил. Кампанія Росії зазнала разючого провалу, попри, здавалося б, гнітючу військово-технічну перевагу. Відтоді вона досягла великих успіхів на півдні та сході, хоч і ціною значних втрат. Все це зовсім не схоже на той обмежений конфлікт, який мав на увазі Кремль під "спеціальною військовою операцією".

Що пояснює цю невдачу? Звичайно, поки рано говорити про це, враховуючи обмеженість новин, що надходять із Москви. Проте є підстави вважати, що війна стала великим провалом російської розвідки. Росія засновувала свої дії на вкрай помилкових припущеннях про волю України до опору, її оборонні можливості та можливу міжнародну реакцію. Можливо, російська розвідка підживлювала ці переконання і заохочувала агресивність політиків. Повідомлення про чистки в розвідувальних органах говорять про те, що російські лідери щонайменше розчаровані їхніми результатами.

Автори статті у War on the Rocks зазначають, що ми все ще знаходимося на ранній стадії війни і багато чого не знаємо про російський процес прийняття рішень. Проте їхній попередній вердикт щодо російської розвідки вбивчий:

"Все більше відокремлюючись і відриваючись від глобальної революції в галузі розвідки з використанням відкритих джерел, Росія напала на Україну, абсолютно не будучи готовою до ведення війни в розвідувальному середовищі 21 століття".

Інноваційні українські лідери зайнялися пошуком нових технологій для використання відкритих джерел та переваги над своїм великим суперником. Російські лідери, навпаки, чіплялися за застарілу модель розвідки. Якби вони з розумінням поставилися до інформації, яка була у вільному доступі, і приділяли увагу новим способам її обробки, вони б проявили велику обережність на ранніх етапах війни. Можливо, вони вирішили б взагалі не вдиратися.

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Все це може бути правдою. Проблема, однак, у тому, що провал Росії набагато більше пов'язаний із Путіним, ніж із військовою організацією та доктриною. Як авторитарний силовик, Путін дуже ефективний в управлінні країною, але його сила закінчується на кордонах РФ. Цілком імовірно, що самі інструменти, які він використовує, щоб залишатися біля керма Росії, шкодять взаємодії між розвідкою і політиками. Його режим не сприймає інакодумства: політичні опоненти нерідко опиняються у в'язниці чи гинуть.

Така ситуація навряд чи сприяє здоровому обміну думками зі співробітниками розвідки. Замість того, щоб ставати гінцями, які приносять погані звістки, розвідники мають очевидні стимули прикрашати свої висновки і надавати лише бажані президенту розвіддані. Публічне приниження Путіним свого начальника розвідки перед війною посилило цю тенденцію.

Важко уявити, що за цих обставин могла б зробити російська розвідка, щоб досягти іншого результату.

Російська трясовина — це наслідок одержимості Путіна Україною, його стратегічної невмілості та безжалісності.

Немає жодних підстав вважати, що перед війною він погодився б з тверезішими та обережнішими оцінками, навіть якби співробітники його розвідки освоїли відкриті джерела чи інші нові підходи.

Цікавіше питання полягає в тому, чи вплинув би силовий підхід Путіна на тактичну розвідку. В певному сенсі організація російської армії відбиває авторитарні інстинкти Путіна.

"Директиви командира не підлягають сумніву, — пишуть автори, — а штаб визначає лише конкретну тактику виконання наказу". Це не залишає місця для роздумів і припускає, що доповіді розвідки в кращому разі вторинні. Все залежить від рішення командира. З початком військових операцій у розвідки додається проблем, адже її завдання — допомогти командиру досягти успіху, а не намагатися дати чесну оцінку результатам. Офіцери розвідки можуть ігнорувати або применшувати значення відкритих джерел, які мають погані новини. Повномасштабна тактична розвідка була б об'єктивнішою.

Однак та сама проблема може спіткати і офіцерів розвідки, які покладаються здебільшого на секретні джерела. Наприклад, під час війни у В'єтнамі розгорілася суперечка щодо оцінки чисельності та потужності сил повстанців. Американські військові намагалися виграти війну на виснаження, і деякі офіцери були впевнені, що вони знищують ворожих солдатів швидше, ніж їх заміняють новобранці. Втім, аналітики ЦРУ зробили інші висновки з допитів полонених та захоплених документів. Почалася боротьба між військовими та представниками розвідки, і врешті-решт втрутився Білий дім, змусивши ЦРУ дати задню. Політики віддали перевагу оптимістичнішій оцінці військових, яка підтримувала стратегію уряду у В'єтнамі.

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Проблема ЦРУ полягала не у виборі джерел або аналітичних методів, а у внутрішній політиці війни у В'єтнамі, яка змушувала адміністрацію Джонсона з побоюванням ставитись до песимістичних оцінок. Ми дуже мало знаємо про поточний стан справ у Москві, але можна припустити, що Путін мав алергію на передвоєнні оцінки потужності та стійкості Збройних Сил України. Так проблема російської розвідки не в тому, щоб наздогнати технологічну революцію, а в тому, що внутрішня політика не сприяє продуктивним відносинам між розвідкою та урядом.

Секретність та стратегія

Неможливо заперечувати, що публічна розвідка дала поштовх до дискусій про війну в Україні. Комерційні фото передвоєнного нарощування військового потенціалу Росії привернули увагу до конфлікту, що насувається. Після вторгнення в Україну в соціальних мережах з'явилося багато повідомлень з перших рук, в яких російські війська зображували одночасно аморальними та некомпетентними. Це викликало симпатію до України, а також надію, що вона зможе витримати тиск. Широка міжнародна підтримка Києва призвела до постачання величезної кількості військового обладнання навіть від країн НАТО, попри те, що Україна не є членом Альянсу. Ця війна є прикладом впливу нового інформаційного середовища на міжнародну політику та зниження значення секретності.

Але робити такі висновки поки передчасно. Дані, отримані під час війни, вказують на проблеми, які давно знайомі розвідувальним службам, які намагаються знайти баланс між перехопленими та отриманими у відкриту даними. В кращому разі розвідка забезпечує для держави "бібліотечну функцію", як висловився Річард Беттс, тобто об'єднує публічну та приватну інформацію у зручну форму для осіб, які приймають рішення.

Завдання сучасності полягає в тому, щоб впоратися із все більшим обсягом інформації з різноманітніших джерел. Українські чиновники зазначають, що вони отримують тисячі повідомлень про пересування російських військ через державну програму для цивільних. Така інформація в поєднанні з даними з інших джерел може дати можливість українським силам швидко реагувати на дії супротивника. Проте організаційні проблеми такого підходу лежать на поверхні. Оцінити достовірність повідомлень від цивільних осіб з айфонами та донести їх до потрібних підрозділів у потрібний момент — складне бюрократичне завдання. Інформація з відкритих джерел була корисною для командирів у минулих війнах, але тільки тому, що вони навчилися ефективно її поширювати.

Пов'язана з цим проблема полягає в перевантаженості інформацією. Розвідувальні служби прагнуть докладної інформації про все, що має відношення до супротивника, і вони можуть бути впевненими, що їхні власні інформаційні системи здатні відсіювати помилкові повідомлення. Проте недавній досвід показав, що навіть просунуті військові підрозділи важко справляються з величезною кількістю даних з різних джерел. Вони змушені збирати дедалі більше інформації, щоб розсікти двозначність, але в результаті "переносять туман війни" у власні інформаційні системи. Воєнна розвідка завжди відчувала труднощі з пошуком компромісу між вичерпним збором та ефективним використанням інформації. Українські чиновники з ентузіазмом ставляться до нових методів збору даних. Чи надовго вистачить цього ентузіазму — залежить від їхньої здатності знаходити такий компроміс.

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У війнах минулого секретний обмін розвідувальною інформацією відігравав важливу роль для об'єднання союзників проти спільних ворогів та для збереження їхньої єдності згодом. Секретна розвідка, ймовірно, допомогла створити коаліцію проти Росії, вказавши на деталі, що розвіяли скептицизм ключових союзників. Американське розвідувальне співтовариство надало стратегічне попередження про наміри Росії, тактичні попередження про час і місце вторгнення, а також вказало способи, якими Росія планувала виправдати війну. Обмін цими секретами допоміг закласти основу об'єднаної відповіді.

Є також свідчення важливості секретної розвідки в нинішній війні. Адміністрація Байдена дедалі частіше ділиться розвідданими, які допомагають українським силам вражати російські наземні сили та військові кораблі. За деякими повідомленнями, вони використовують розвіддані для атак на російських генералів, хоча офіційні особи США заперечують це твердження. Американська розвідка також могла допомогти українським силам передбачити пересування російських військ і оцінити моральний дух росіян, хоча це лише припущення.

Нарешті, варто запитати, чи допомагали секретні служби в кіберзахисті України. Наприклад, Кіберкомандування США підтримувало Україну ще до війни "запобіжними" місіями. Під час таких місій іноземні партнери запитують у США допомогу у зміцненні їхніх мережевих захисних систем, а також координують дії для покращення якості розвідувальної інформації про зловмисних суб'єктів кіберпростору. Передбачається, що це дозволяє вживати заходів проти іноземних загроз якомога ближче до місця їх виникнення.

Запобігання загрозам у кіберпросторі вимагає дуже хорошої орієнтації в каламутних водах іноземних спецслужб та їх недержавних посередників. Аналіз відкритих джерел також може принести користь, особливо під час спроби знайти виконавців та замовників операцій у кіберпросторі після їх завершення. Але таємний збір даних незамінний, якщо мета полягає в запобіганні таких операцій. Саме попереджувальні дії США з отримання розвідувальної інформації про Росію могли завадити російським операціям у кіберпросторі.

Зрештою, секретні розвідувальні служби можуть відіграти найважливішу роль у завершенні війни. Внутрішні гравці в Україні та США можуть бути проти врегулювання, яке включає будь-які поступки інтересам Росії. Однак, якщо Україна не налаштована на повну перемогу та витіснення російських військ з усієї території країни в межах до 2014 року, доведеться все ж таки йти на деякі поступки. Це буде політично складним як для українських лідерів, які згуртували свою країну проти російської агресії, так і для Байдена, який назвав Путіна воєнним злочинцем.

[ + – ] Неможливо заперечувати, що публічна розвідка дала поштовх до дискусій про війну в Україні

Розвідувальні служби можуть відкрити неявні дипломатичні канали, усунуті від політичної боротьби. Негласні переговори визначать, коли і на яких умовах можна досягнути мир. Секретність просто необхідна через політичну делікатність таких переговорів, оскільки відкрита миротворчість нині заморожена. Співробітники розвідки отримають усі можливості для сприяння цим таємним зусиллям.

Колись ця війна, як і будь-яка інша, має закінчитися. Однак мир буде неміцним, тому що конфлікт Росії і України має глибоке коріння. Українці хвилюватимуться, що Росія прагне не справжнього миру, а лише тимчасового перепочинку, щоб зализати рани.

Росіяни,зі свого боку, продовжать побоюватися, що Україна рухається в бік НАТО, що постійно розширюється. Моніторинг крихкого миру за допомогою розвідки вимагатиме таємного збору інформації та ретельного аналізу. Якщо нинішній конфлікт чомусь і вчить, то це тому, що відкриті джерела та публічна розвідка дуже важливі, але все ж таки недостатні.

про автора

Джошуа Ровнер — доцент Школи з міжнародних відносин Американського університету.