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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Жителі сіл Київської області знаходять тіла сусідів, убитих ЗС РФ (відео)

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могили, похорон київська область, вбивства окупантів
Фото: trump2 | У Бучанському районі нещодавно знайшли тіла 2 убитих окупантами мирних жителів

Журналісти поговорили з чоловіком, якого російські військові розстріляли та залишили помирати. Поліцейські до кінця травня виявили тіла близько 1300 цивільних, які загинули від рук окупантів у Київській області.

Люди в селах на північ від Києва продовжують шукати тіла сусідів, похованих у неглибоких могилах. Про це повідомив американський телеканал CNN після спілкування з мешканцями регіону.

Тіла знаходять більш ніж за місяць після виходу російських окупантів із Київської області

"Іноді мені сняться кошмари, я не можу спати вночі. Я молюся, щоб вони ніколи не повернулися, і ніколи не пробачу росіянам того, що вони зробили", — каже журналістам мешканець одного із сіл Сергій Юденко.

Чоловік додав, що ЗС РФ розстріляли його та залишили помирати. У нього залишилися шрами від куль, але, за його словами, емоційні шрами набагато глибші.

Загарбники розстріляли чоловіка та залишили помирати
Загарбники розстріляли чоловіка та залишили помирати

Українські чиновники заявляють, що понад 300 людей досі вважаються зниклими безвісти в Київській області.

ДРГ у Київській області — комендантську годину посилять

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба оголосив, що правоохоронці ретельніше перевірятимуть тих, хто перебуває на вулиці під час комендантської години без спецперепусток.

У регіоні комендантська година діє з 23:00 до 5:00 ранку. В області діють диверсійні групи, так що загрози провокацій не зникли, поінформував він.

Поліція Київської області 21 травня повідомляла про перебування в Бучанському районі двох убитих окупантами мирних жителів.

Наприкінці лютого під час обстрілів у дворі будинку загинула жінка похилого віку, на початку березня окупанти вбили і її 27-річного онука. Родичі поховали загиблих на місцевому цвинтарі.

Убиті окупантами мирні жителі в Київській області
Убиті окупантами мирні жителі в Київській області

Правоохоронці зазначили, що виявили й оглянули 1290 тіл громадян, які загинули внаслідок бойових дій у Київській області. Розслідування воєнних злочинів російських загарбників продовжуються.

Американська газета The Wall Street Journal проводила розслідування вбивств українців військами РФ у перші дні повномасштабної війни. Тих, хто тікав від бойових дій, розстрілювали на дорозі від Мотижина до Ясногородки з артилерії.

CNN раніше розповідало про вбивство російськими військовими 16 березня 2 беззбройних цивільних — власника автосалону й охоронця.

В Офісі президента України 20 травня говорили про завершення розмінування всіх об'єктів на території Київської області, на це у фахівців пішло 45 днів.