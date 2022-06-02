Жителі сіл Київської області знаходять тіла сусідів, убитих ЗС РФ (відео)

Журналісти поговорили з чоловіком, якого російські військові розстріляли та залишили помирати. Поліцейські до кінця травня виявили тіла близько 1300 цивільних, які загинули від рук окупантів у Київській області.

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Люди в селах на північ від Києва продовжують шукати тіла сусідів, похованих у неглибоких могилах. Про це повідомив американський телеканал CNN після спілкування з мешканцями регіону.

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Тіла знаходять більш ніж за місяць після виходу російських окупантів із Київської області

"Іноді мені сняться кошмари, я не можу спати вночі. Я молюся, щоб вони ніколи не повернулися, і ніколи не пробачу росіянам того, що вони зробили", — каже журналістам мешканець одного із сіл Сергій Юденко.

Чоловік додав, що ЗС РФ розстріляли його та залишили помирати. У нього залишилися шрами від куль, але, за його словами, емоційні шрами набагато глибші.

[ + – ] Загарбники розстріляли чоловіка та залишили помирати

Українські чиновники заявляють, що понад 300 людей досі вважаються зниклими безвісти в Київській області.

ДРГ у Київській області — комендантську годину посилять

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба оголосив, що правоохоронці ретельніше перевірятимуть тих, хто перебуває на вулиці під час комендантської години без спецперепусток.

У регіоні комендантська година діє з 23:00 до 5:00 ранку. В області діють диверсійні групи, так що загрози провокацій не зникли, поінформував він.

Поліція Київської області 21 травня повідомляла про перебування в Бучанському районі двох убитих окупантами мирних жителів.

Наприкінці лютого під час обстрілів у дворі будинку загинула жінка похилого віку, на початку березня окупанти вбили і її 27-річного онука. Родичі поховали загиблих на місцевому цвинтарі.

[ + – ] Убиті окупантами мирні жителі в Київській області

Правоохоронці зазначили, що виявили й оглянули 1290 тіл громадян, які загинули внаслідок бойових дій у Київській області. Розслідування воєнних злочинів російських загарбників продовжуються.

Американська газета The Wall Street Journal проводила розслідування вбивств українців військами РФ у перші дні повномасштабної війни. Тих, хто тікав від бойових дій, розстрілювали на дорозі від Мотижина до Ясногородки з артилерії.

CNN раніше розповідало про вбивство російськими військовими 16 березня 2 беззбройних цивільних — власника автосалону й охоронця.

В Офісі президента України 20 травня говорили про завершення розмінування всіх об'єктів на території Київської області, на це у фахівців пішло 45 днів.