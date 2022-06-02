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Военный Фокус Российско-украинская война

Жители сел Киевской области находят тела соседей, убитых ВС РФ (видео)

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могилы, похороны киевская область, убийства оккупантов
Фото: Washington Post | В Бучанском районе недавно нашли тела 2 убитых оккупантами мирных жителей

Журналисты поговорили с мужчиной, которого российские военные расстреляли и оставили умирать. Полицейские к концу мая обнаружили тела около 1300 гражданских, погибших от рук оккупантов в Киевской области.

Люди в селах к северу от Киева продолжают находить тела соседей, похороненных в неглубоких могилах. Об этом сообщил американский телеканал CNN после общения с жителями региона.

Тела находят более чем через месяц после выхода российских оккупантов из Киевской области

"Иногда мне снятся кошмары, я не могу спать ночью. Я молюсь, чтобы они никогда не вернулись и никогда не прощу россиянам того, что они сделали", – говорит журналистам житель одного из сел Сергей Юденко.

Мужчина добавил, что ВС РФ расстреляли его и оставили умирать. У него остались шрамы от пуль, но, по его словам, эмоциональные шрамы намного глубже.

Захватчики расстреляли мужчину и оставили умирать
Захватчики расстреляли мужчину и оставили умирать

Украинские чиновники заявляют, что более 300 человек до сих пор числятся пропавшими без вести в Киевской области.

ДРГ в Киевской области – комендантский час усилят

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба объявил, что правоохранители будут тщательнее проверять находящихся на улице во время комендантского часа без спецпропусков.

В регионе комендантский час действует с 23.00 до 5.00 утра. В области действуют диверсионные группы, угрозы провокаций не исчезли, проинформировал он.

Полиция Киевской области 21 мая сообщала о нахождении в Бучанском районе двух убитых оккупантами мирных жителей.

В конце февраля во время обстрелов во дворе дома погибла пожилая женщина, в начале марта оккупанты убили и ее 27-летнего внука. Родственники похоронили погибших на местном кладбище.

Убитые оккупантами мирные жители в Киевской области
Убитые оккупантами мирные жители в Киевской области

Правоохранители отметили, что обнаружили и осмотрели 1290 тел граждан, погибших в результате боевых действий в Киевской области. Расследования военных преступлений российских захватчиков продолжаются.

Американская газета The Wall Street Journal проводила расследование убийств украинцев войсками РФ в первые дни полномасштабной войны. Бежавших от боевых действий расстреливали на дороге от Мотыжина до Ясногородки из артиллерии.

CNN ранее рассказывало про убийство российскими военными 16 марта 2 безоружных гражданских – владельца автосалона и охранника.

В Офисе президента Украины 20 мая говорили о завершении разминирования всех объектов на территории Киевской области, на это у специалистов ушло 45 дней.