ЗС РФ ведуть наступ на кількох напрямках і намагаються захопити Сєвєродонецьк, — ЗСУ

За даними Генерального штабу, на Донбасі протягом доби українська армія відбила 7 ворожих атак та знищила 18 одиниць російської техніки.

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ЗС РФ продовжують вести наступальні дії на кількох напрямках та намагаються встановити повний контроль над Сєвєродонецьком. Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу Збройних сил України в ранковому зведенні від 6 червня.

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На Волинському та Поліському напрямках активних дій окупантів не зафіксовано, але на території Білорусі вздовж державного кордону розташовані ракетні підрозділи, на озброєнні яких є ОТРК "Іскандер-М", ЗРК "С-400" та зенітно-гарматні комплекси "Панцир С-1".

На Сіверському напрямку загарбники продовжують обстрілювати цивільні об'єкти інфраструктури Сумської та Чернігівської областей, а на Слобожанському обстрілюють позиції ЗСУ з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а також будують понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях.

На Харківському напрямку окупанти протягом доби ЗС РФ обстрілювали цивільні об'єкти у Кутузівці, Петрівському та Базилівці. На Слов'янському напрямі загарбники зосереджують усі сили на продовженні наступальних дій у напрямі Слов'янська. З артилерії ворог накривав Велику Комишуваху, Вірнопілля, Дібрівне, Нову Дмитрівку та Курульку.

На Донецькому напрямку тривають обстріли з важкого озброєння вздовж усієї лінії зіткнення, а по Слов'янську, Лисичанську та Горіховому окупанти завдавали авіаудари.

На Лиманському напрямі ЗС РФ продовжують наступ біля Святогірська, Щурового та Старого Каравану. Крім цього, окупанти штурмують Сєвєродонецьк для встановлення повного контролю над містом, а також обстрілюють з мінометів та ствольної артилерії Метьолкіне, Борівське, Устинівку та Тошківку.

На Бахмутському напрямку ЗС РФ з мінометів та РСЗВ накривали Золоте, Горіхове, Гірське, Врубівку, Клинове, Білогорівку, Покровське та Роти. Штурмову та армійську авіацію ворог застосовував у районі Бахмута та Берестового. На цій ділянці фронту наступ окупаційних підрозділів триває біля Комишувахи, Берестового та Миколаївки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ЗС РФ відкривали вогонь по Новобахмутівці, Кам'янці, Авдіївці, Микільському, Золотій Ниві та Полтавці.

На Південнобузькому напрямку окупанти з артилерії обстрілювали Таврійське, Нову Зорю, Степову Долину, Новомиколаївку та Кобзарці. У районі населених пунктів Ольгине та Шевченківка ворог зводить інженерно-фортифікаційні споруди.

За даними Генштабу, на Сході України підрозділи ЗСУ за добу відбили сім атак ЗС РФ, під час яких було знищено:

4 танки;

3 артилерійські системи;

8 бойових броньованих машин;

3 одиниці автомобільної техніки.

Підрозділи ППО, зі свого боку, за минулий день знищили російський БПЛА та гелікоптер Ка-52.

[ + – ] ЗС РФ штурмують Сєвєродонецьк і намагаються встановити повний контроль над містом [ + – ] ЗС РФ штурмують Сєвєродонецьк і намагаються встановити повний контроль над містом

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповідав про головне завдання ЗС РФ на найближчий час. За його словами, російським окупантам наказали протягом 10 днів повністю захопити Сєвєродонецьк або встановити контроль над трасою "Лисичанськ-Бахмут".

Також повідомляли, що на Донбасі ліквідовано генерал-майора ЗС РФ Романа Кутузова, який керував 1 Армійським корпусом "ДНР".