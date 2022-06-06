ВС РФ ведут наступление на нескольких направлениях и пытаются захватить Северодонецк, — ВСУ

По данным Генерального штаба, на Донбассе в течение суток украинская армия отбила 7 вражеских атак и уничтожила 18 единиц российской техники.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

ВС РФ продолжают вести наступательные действия на нескольких направлениях и пытаются установить полный контроль над Северодонецком. Об этом информирует пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины в утренней сводке от 6 июня.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На Волынском и Полесском направлениях активных действий оккупантов не зафиксировано, но на территории Беларуси вдоль государственной границы расположены ракетные подразделения, на вооружении которых имеются ОТРК "Искандер-М", ЗРК "С-400" и зенитно-пушечные комплексы "Панцирь С-1".

На Сиверском направлении захватчики продолжают обстреливать гражданские объекты инфраструктуры Сумской и Черниговской областей, а на Слобожанском обстреливают позиции ВСУ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а также строят понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях.

На Харьковском направлении оккупанты в течение суток ВС РФ обстреливали гражданские объекты в Кутузовке, Петровском и Базилевке. На Славянском направлении захватчики сосредотачивают все силы на продолжении наступательных действий в направлении Славянска. Из артилерии враг накрывал Большую Камышеваху, Вернополье, Дубровно, Новую Дмитровку и Курульку.

На Донецком направлении продолжаются обстрелы из тяжелого вооружения вдоль всей линии соприкосновения, а по Славянску, Лисичанску и Ореховому оккупанты наносили авиаудары.

На Лиманском направлении ВС РФ продолжают наступление возле Святогорска, Щурово и Старого Каравана. Помимо этого, оккупанты штурмуют Северодонецк для установления полного контроля над городом, а также обстреливают из минометов и ствольной артиллерии Метелкино, Боровское, Устиновку и Тошковку.

На Бахмутском направлении ВС РФ из минометов и РСЗО накрывали Золотое, Ореховое, Горное, Врубовку, Клиновое, Белогоровку, Покровское и Роты. Штурмовую и армейскую авиацию враг применял в районе Бахмута и Берестового. На этом участке фронта наступление оккупационных подразделений продолжается возле Камышевахи, Берестового и Николаевки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях ВС РФ открывали огонь по Новобахмутовке, Каменке, Авдеевке, Никольскому, Золотой Ниве и Полтавке.

На Южнобужском направлении оккупанты из артиллерии обстреливали Таврическое, Новую Зарю, Степную Долину, Новониколаевку и Кобзарцы. В районе населенных пунктов Ольгино и Шевченовка враг возводит инженерно-фортификационные сооружения.

По данным Генштаба, на Востоке Украины подразделения ВСУ за сутки отбили семь атак ВС РФ, в ходе которых были уничтожены:

4 танка;

3 артиллерийские системы;

8 боевых бронированных машин;

3 единицы автомобильной техники.

Подразделения ПВО, в свою очередь, за минувший день уничтожили российский БПЛА и вертолет Ка-52.

[ + – ] ВС РФ штурмуют Северодонецк и пытаются установить полный контроль над городом [ + – ] ВС РФ штурмуют Северодонецк и пытаются установить полный контроль над городом

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказывал о главной задачи ВС РФ на ближайшее время. По его словам, российским оккупантам дали приказ в течение 10 дней полностью захватить Северодонецк или установить контроль над трассой "Лисичанск-Бахмут".

Также сообщалось, что на Донбассе был ликвидирован генерал-майор ВС РФ Роман Кутузов, руководивший 1 Армейским корпусом "ДНР".