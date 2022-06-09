РФ намагається організувати геноцид українського народу: висновок 40 вчених та дослідників

За даними експертів, Москва порушила дві статті із Конвенції. Росія веде пряме і громадське підбурювання до геноциду, що уже є злочином.

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Російська історикиня Софія Широгорова, яка залишила РФ після вторгнення в Україну, переклала та проаналізувала доповідь незалежних експертів про дії РФ як геноцид українців у ході вторгнення. Доповідь мовою оригіналу доступна за посиланням.

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Серед авторів аналізу — близько 40 науковців, лінгвістів, соціологів, істориків та правозахисників, які дійшли висновку, що РФ порушила дві статті Конвенції про геноцид.

Відповідно до Статті III Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього, пряме та публічне підбурювання до скоєння геноциду є злочином незалежно від того, чи слідує за цим злочин геноциду. Воно виявляється у:

заперечення існування української ідентичності "денацифікації" та дегуманізації конструювання образу українців як екзистенційної загрози настроювання російської аудиторії на скоєння чи схвалення злочинів

Російські чиновники та коментатори росЗМІ неодноразово заперечували існування української ідентичності. А ті, хто ідентифікує себе таким, за їхніми заявами, "загрожують єдності Росії" або потурають нацизму. Заперечення існування захищених груп є окремою ознакою геноциду відповідно до керівництва ООН з оцінки ризику масових злочинів.

У ЗМІ неодноразово називали "денацифікацію" як одну з цілей вторгнення, для цього українців описували як нелюдів, хворих або заражених ("зомбовані", "гадини" тощо). Це відбувається з метою зробити українців "нацистами", а тому законними цілями для знищення.

Створюючи образ українців як екзистенційну загрозу, а також пов'язуючи вторгнення з екзистенційною війною СРСР проти нацистської Німеччини, РФ таким чином посилює пропагандистський вплив на росіян. Порушуються масові злочини або їх виправдання.

Кремль заперечує звірства, вчинені його військами, і нагороджує солдатів, підозрюваних у масових вбивствах в Україні, заохочуючи солдатів до скоєння нових звірств, а російську громадськість — до їхнього потурання.

Всі ці дії порушують Конвенцію про геноцид.

Деякі тези Конвенції включають:

Масові вбивства. ЗС РФ збирали українські громадянські для масових страт по всій окупованій території. Усі злочини відбувалися за такою схемою: зв'язування рук, тортури, стрільба у голову. Прикладом є Буча, де всі ці факти добре задокументовані

Умисні напади на притулки, шляхи евакуації та гуманітарні коридори.

Невибіркові бомбардування житлових районів. ЗС РФ широко використовують зброю невибіркової дії проти густонаселених районів щонайменше у 8 областях України.

Умисне та систематичне створення умов, що загрожують життям людей

Масові зґвалтування

Насильницьке переміщення українців, зокрема русифікація українських дітей

Знищення та захоплення предметів першої необхідності та продовольства

"Російські війська знищили та захопили величезні запаси зерна, включаючи експропріацію сотень тисяч тонн до Росії, і неодноразово блокували або захоплювали гуманітарну допомогу або працівників, які намагаються евакуювати громадянське населення, використовуючи голод як зброю війни", — зазначається у доповіді.

Нагадаємо, 27 травня експерти повідомляли, що РФ намагається організувати геноцид українського народу.

Раніше Сенат Чехії визнав геноцидом злочину армії РФ в Україні. 21 квітня Естонія та Латвія першими країнами ЄС, які визнали дії армії Росії в Україні геноцидом.