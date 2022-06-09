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Военный Фокус Российско-украинская война

РФ пытается организовать геноцид украинского народа: вывод 40 ученых и исследователей

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геноцид украинцев
В росСМИ неоднократно отрицали существование украинской идентичности

По данным экспертов, Москва нарушила две статьи из Конвенции. Россия ведет прямое и публичное подстрекательство к геноциду, что само по себе является преступлением.

Российский историк София Широгорова, покинувшая РФ после вторжения в Украину, перевела и проанализировала доклад независимых экспертов о действиях РФ как геноциде украинцев в ходе вторжения. Доклад на языке оригинала доступен по ссылке.

Среди авторов анализа — около 40 ученых, лингвистов, социологов, историков и правозащитников, которые пришли к выводу, что РФ нарушила две статьи Конвенции о геноциде.

Согласно Статье III Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида является само по себе преступлением независимо от того, следует ли за этим преступление геноцида. Оно выражается в:

  1. отрицании существования украинской идентичности
  2. "денацификации" и дегуманизации
  3. конструирование образа украинцев как экзистенциальной угрозы
  4. настраивание российской аудитории на совершение или одобрение злодеяний

Российские чиновники и комментаторы росСМИ неоднократно отрицали существование украинской идентичности. А те, кто идентифицирует себя таким, по их заявлениям, "угрожает единству России" или потворствуют нацизму. Отрицание существования защищенных групп является отдельным признаком геноцида в соответствии с руководством ООН по оценке риска массовых злодеяний.

В СМИ неоднократно называли "денацификацию" как одну из целей вторжения, для этого украинцев описывали как нелюдей, больных или зараженных ("зомбированные", "гадины" и т.д.). Это совершается с целью сделать украинцев "нацистами", а от того законными целями для уничтожения.

Создавая образ украинцев как экзистенциальной угрозы, а также связывая вторжение с экзистенциальной войной СССР против нацистской Германии, РФ таким образом усиливает пропагандистское воздействие на россиян. Побуждаются массовые злодеяния или их оправдывание.

Кремль отрицает зверства, совершенные его войсками, и награждает солдат, подозреваемых в массовых убийствах в Украине, поощряя солдат к совершению новых зверств, а российскую общественность — к их попустительству.

Все эти действия сами по себе нарушают Конвенцию о геноциде.

Некоторые тезисы из Конвенции включают в себя:

  • Массовые убийства. ВС РФ собирали украинских гражданских для массовых казней по всей оккупированной территории. Все преступления совершались по схожей схеме: связывание рук, пытки, стрельба в голову. Примером является Буча, где все эти факты хорошо задокументированы
  • Преднамеренные нападения на убежища, пути эвакуации и гуманитарные коридоры.
  • Неизбирательные бомбардировки жилых районов. ВС РФ широко используют оружие неизбирательного действия против густонаселенных районов по меньше мере в 8 областях Украины.
  • Преднамеренное и систематическое создание условий, угрожающие жизням людей
  • Массовые изнасилования
  • Насильственное перемещение украинцев, в том числе русификация украинских детей
  • Уничтожение и захват предметов первой необходимости и продовольствия

"Российские войска уничтожили и захватили огромные запасы зерна, включая экспроприацию сотен тысяч тонн в Россию, и неоднократно блокировали или захватывали гуманитарную помощь или работников, пытающихся эвакуировать гражданское население, используя голод как оружие войны", — указывается в докладе.

Напомним, 27 мая эксперты докладывали, что РФ пытается организовать геноцид украинского народа.

Ранее сенат Чехии признал геноцидом преступления армии РФ в Украине. 21 апреля Эстония и Латвия первыми странами ЕС, которые признали действия армии России в Украине геноцидом.