ЗСУ відбили наступ військ РФ у районі Попасної, – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти збільшують інтенсивність вогню із ствольної та реактивної артилерії. Українські військові зупинили спробу штурму у Сєвєродонецьку.

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Українські військові на 108-й день повномасштабної війни з Росією зупинили настання ворога в районі Попасної Луганської області. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

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Штурм успішно відбито в районах Бражківки, Долини та Вірнопілля. Систематичні артобстріли проводяться на Слов'янському напрямку.

За підтримки мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню ворог намагається закріпитись у Богородичному. Противник активно використовує засоби радіоелектронної боротьби, додали у Генштабі.

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Бої на Донбасі

У напрямку Лисичанська збільшилася інтенсивність застосування ствольної та реактивної артилерії, ворог посилює угруповання військ. Обстріляна з артилерії цивільна інфраструктура неподалік Серебрянки та Білогорівки.

На Сєвєродонецькому напрямку обстрілювалася цивільна інфраструктура в районах Сєверодонецька, Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки і Тошківки.

ЗСУ успішно протистояли штурму у Сєвєродонецьку та в районі Метелкіного. Бої біля Тошківки продовжуються, противник змушений посилювати угруповання резервними підрозділами.

На Бахмутському напрямку велися артобстріли позицій ЗСУ біля Миколаївки, Білогорівки, Горського, Комишувахи та Новолуганського. Ворог завдав авіаудару біля Покровського.

Ворог наступає в районі селища Ниркового, у напрямку Миколаївки наступ супротивника зупинився. У районі Берестового ЗС РФ зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.

[ + – ] Карта бойових дій в Україні на 11 червня

Російські окупанти, за оцінкою українського Генштабу, не шкодують особовий склад та ведуть розвідку боєм неподалік Володимирівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не було. ЗС РФ обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Новоандріївка. Завдали удару штурмовою авіацією поблизу Мар'їнки.

Війна з РФ — ситуація у Харківській області, на півночі та півдні

Істотних змін у бойових діях на Харківському напрямку не було. Ворог зосередився на захисті зайнятих рубежів.

Обстріляно цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Прудянка, Циркуни та Верхній Салтів. У районах Тернової та Рубіжного армія РФ завдала авіаударів.

[ + – ] Робота артилерії ЗСУ

На Південнобузькому напрямку противник обстрілював українські позиції в районах Добрянки, Великої Костромки, Мурахівки та Прибузького. Окупанти завдали удару штурмовою та армійською авіацією поблизу Снігурівки та Тополиного.

На Сіверському напрямку позиції Сил оборони у прикордонних районах обстрілюються з мінометів. Окупанти ведуть вогонь по об'єктах цивільної інфраструктури у населеному пункті Миропільське Сумської області.

Білорусь перевіряє бойову готовність армії, підрозділи приводять у найвищий ступінь бойової готовності, знімається зі зберігання озброєння та військова техніка, зазначили українські військові.

Нагадаємо, що в окупованій Херсонській області ЗСУ пішли у контрнаступ на трьох напрямках — у бік Киселівки, Солдатського та Олександрівки.

Фокус раніше писав про порівняння війни України та Росії з Корейською війною в 1950-1953 роках, втручання в неї США та вироблення демаркаційної лінії за 38-ою паралелі.