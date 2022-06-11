ВСУ отбили наступление войск РФ в районе Попасной, – Генштаб ВСУ

Российские оккупанты увеличивают интенсивность огня из ствольной и реактивной артиллерии. Украинские военные остановили попытку штурма в Северодонецке.

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Украинские военные на 108-й день полномасштабной войны с Россией остановили наступление врага в районе Попасной Луганской области. Об этом сказано в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Штурм успешно отражен в районах Бражковки, Долины и Вернополья. Систематические артобстрелы ведутся на Славянском направлении.

При поддержке минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня враг пытается закрепиться в Богородичном. Противник активно использует средства радиоэлектронной борьбы, добавили в Генштабе.

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Бои на Донбассе

В направлении Лисичанска увеличилась интенсивность применения ствольной и реактивной артиллерии, враг усиливает группировки войск. Обстреляна из артиллерии гражданская инфраструктура недалеко от Серебрянки и Белогоровки.

На Северодонецком направлении обстреливалась гражданская инфраструктура в районах Северодонецка, Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Тошковки.

ВСУ успешно противостояли штурму в Северодонецке и в районе Метелкино. Бои возле Тошковки продолжаются, противник вынужден усиливать группировку резервными подразделениями.

На Бахмутском направлении велись артобстрелы позиций ВСУ возле Николаевки, Белогоровки, Горского, Камышевахи и Новолуганского. Враг нанес авиаудар возле Покровского.

Враг наступает в районе поселка Нырково, в направлении Николаевки наступление противника остановилось. В районе Берестового ВС РФ понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

[ + – ] Карта боевых действий в Украине на 11 июня

Российские оккупанты, по оценке украинского Генштаба, не жалеют личный состав и ведут разведку боем недалеко от Владимировки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий не было. ВС РФ обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Авдеевка, Красногоровка и Новоандреевка. Нанесли удар штурмовой авиацией вблизи Марьинки.

Война с РФ – ситуация в Харьковской области, на севере и юге

Существенных изменений в боевых действиях на Харьковском направлении не было. Враг сосредоточился на защите занятых рубежей.

Обстреляна гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Уды, Прудянка, Циркуны и Верхний Салтов. В районах Терновой и Рубежного армия РФ нанесла авиаудары.

[ + – ] Работа артиллерии ВСУ

На Южнобужском направлении противник обстреливал украинские позиции в районах Добрянки, Великой Костромки, Мураховки и Прибужского. Оккупанты нанесли удар штурмовой и армейской авиацией вблизи Снигиревки и Тополиного.

На Северском направлении позиции Сил обороны в приграничных районах обстреливаются из минометов. Оккупанты ведут огонь по объектам гражданской инфраструктуры в населенном пункте Миропольское Сумской области.

Беларусь проверяет боевую готовность армии, подразделения приводят в высшие степени боевой готовности, снимается с хранения вооружение и военная техника, заключили украинские военные.

Напомним, что в оккупированной Херсонской области ВСУ пошли в контрнаступление на трех направлениях – в сторону Киселевки, Солдатского и Александровки.

Фокус ранее писал о сравнении войны Украины и России с Корейской войной в 1950-1953 годах, вмешательстве в нее США и выработке демаркационной линии по 38-й параллели.