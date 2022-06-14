Українська армія просувається на Херсонському напрямку, – радник голови ОВА (фото)

Як заявив Сергій Хлань, наразі бої ведуться в районі села Томина Балка, де ворог зосередив кілька батарей реактивної артилерії.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що українські військові тактично переграють російських військових, звільняючи захоплені території. Про це він повідомив в ефірі телемарафону 14 червня.

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За словами Хланя, ЗСУ відкинули війська РФ на кілька кілометрів углиб захоплених територій. Поступово проводяться контрнаступні дії. Нині бої ведуться між Таврійським і селом Томина Балка.

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Хлань також зазначив, що українські бійці відкинули окупантів на незручні та необладнані для оборони позиції. ЗСУ завдає прицільних ударів по ворогові, тоді як ЗС РФ ведуть хаотичний вогонь.

Раніше журналіст Роман Бочкала заявляв, що на південному напрямку фронт розгорнуто на 20 км завширшки. За його словами, наступ набуває системності на Херсонському напрямку.

За даними українського Генштабу, ЗС РФ зосередили від двох батарей реактивної та одну батарею ствольної артилерії в районі Станіслава, Томиної Балки та Дослідне.

Нагадаємо, у вчорашньому зверненні Зеленського вказувалося, що ЗСУ звільнили частину громад Херсонської області.

11 червня у міськраді заявляли, що ЗСУ йдуть у контрнаступ відразу у кількох напрямках на Херсонщині.