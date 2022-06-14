Украинская армия продвигается на Херсонском направлении, — советник главы ОВА (фото)

Как заявил Сергей Хлань, ныне бои ведутся в районе села Томиная Балка, где враг сосредоточил пару батарей реактивной артиллерии.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что украинские военные тактически переигрывают российских военных, освобождая захваченные территории. Об этом он сообщил в эфире телемарафона 14 июня.

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По словам Хланя, ВСУ отбросили войска РФ на несколько километров вглубь захваченных территорий. Постепенно проводятся контрнаступательные действия. Ныне бои ведутся между Таврийским и селом Томиная Балка.

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Хлань также отметил, что украинские бойцы отбросили оккупантов на неудобные и необорудованные для обороны позиции. ВСУ наносит прицельные удары по врагу, тогда как ВС РФ ведут хаотичный огонь.

Ранее журналист Роман Бочкала заявлял, что на южном направлении фронт развернут на 20 км в ширину. По его словам, наступление приобретает системность на Херсонском направлении.

По данным украинского Генштаба, ВС РФ сосредоточили от двух батарей реактивной и одну батарею ствольной артиллерии в районе Станислава, Томиной Балки и Опытном.

Напомним, во вчерашнем обращении Зеленского, указывалось, что ВСУ освободили часть общин Херсонской области.

11 июня в горсовете заявляли, что ВСУ идут в контрнаступление сразу в нескольких направлениях на Херсонщине.