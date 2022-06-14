Солдати ЗС РФ розібрали системи ППО та намагалися продати блоки управління на брухт, — ГУР

За словами розвідників, окупанти виставили надто високу ціну за обладнання, через що співробітниця прийому металу звернулася до "МДБ ДНР".

Командири однієї з батарей 933 зенітно-ракетного полку ЗС РФ розібрали систему протиповітряної оборони, щоб не брати участь у бойових діях на Донбасі. Про це повідомляє пресцентр Головного управління розвідки Міноборони України.

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За даними розвідників, окупанти хотіли зробити зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2У" непридатними для використання, а дорогі блоки управління з бойових машин вирішили продати в одному з місцевих пунктів прийому кольорового металу.

Як зазначають у ГУР, російських військовослужбовців підвела жадібність, оскільки солдати виставили надто високу ціну за обладнання системи ППО та почали конфліктувати зі співробітницею підприємства, яка одразу звернулася до "МДБ ДНР".

"Тепер командування полку пояснює втрату електронних блоків нібито внаслідок бойових дій, а окупанти-бізнесмени продовжили службу в піхотних підрозділах на передовій", — йдеться у повідомленні військової розвідки.

ГУР Міноборони також оприлюднило список командного складу 933 зенітно-ракетного полку 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ, який бере участь у повномасштабній війні на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, підрозділи ЗСУ провели успішну спецоперацію в Донецькій області, в процесі якої було деокуповано три населені пункти. За даними командування, українські військовослужбовці відсунули лінію фронту на 15 кілометрів.

Також повідомлялося, що підрозділам ЗСУ вдалося наблизитися до окупованого Ізюма на відстань 10 кілометрів. Українські військовослужбовці, просуваючись углиб непідконтрольної території, змогли звільнити населений пункт Придонецьке.