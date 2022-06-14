Солдаты ВС РФ разобрали системы ПВО и пытались продать блоки управления на лом, — ГУР

По словам разведчиков, оккупанты выставили слишком высокую цену за оборудование, из-за чего сотрудница приема металла обратилась в "МГБ ДНР".

Командиры одной из батарей 933-го зенитно-ракетного полка ВС РФ разобрали систему противовоздушной обороны, чтобы не участвовать в боевых действиях на Донбассе. Об этом информирует пресс-центр Главного управления разведки Минобороны Украины.

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По данным разведчиков, оккупанты хотели сделать зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2У" непригодными для использования, а дорогостоящие блоки управления с боевых машин решили продать в одном из местных пунктов приема цветного металла.

Как отмечают в ГУР, российских военнослужащих подвела жадность, поскольку солдаты выставили слишком высокую цену за оборудование системы ПВО и начали конфликтовать с сотрудницей предприятия, которая сразу обратилась в "МГБ ДНР".

"Теперь командование полка объясняет потерю электронных блоков якобы в результате боевых действий, а оккупанты-бизнесмены продолжили службу в пехотных подразделениях на передовой", — говорится в сообщении военной разведки.

ГУР Минобороны также обнародовало список командного состава 933-го зенитно-ракетного полка 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии ВС РФ, который участвует в полномасштабной войне на Донецком направлении.

Напомним, подразделения ВСУ провели успешную спецоперацию в Донецкой области, в ходе которой были деоккупированны три населенных пункта. По данным командования, украинские военнослужащие также отодвинули линию фронта на 15 километров.

Также сообщалось, что подразделениям ВСУ удалось приблизиться к оккупированному Изюму на расстояние в 10 километров. Украинские военнослужащие, продвигаясь вглубь неподконтрольной территории, смогли освободить населенный пункт Придонецкое.