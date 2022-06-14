Росія готує інформаційну провокацію за участю полонених бійців "Азова"

За словами екскомандира "Азова" Максима Жоріна, інформація від росіян щодо військовополонених із "Азовсталі" може не відповідати дійсності.

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін попередив про те, що російські спецслужби готують інформаційну операцію, в якій будуть задіяні українські захисники Маріуполя, які зараз перебувають у полоні росіян. Про це повідомляє новинний вебпортал "Мілітарний".

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"Найближчими днями можуть бути публічні повідомлення від наших побратимів — захисників Маріуполя, які зараз перебувають під контролем Росії", — написав у своєму Telegram Жорін.

Він попросив українців пам'ятати, де і в яких умовах перебувають захисники "Азовсталі", та бути уважними в аналізі інформації, яка, за словами екскомандира, може не відповідати дійсності.

Також повідомляється, що наразі над звільненням 2,5 тисячі українських бійців, які перебувають у полоні у ворога, займається Головне управління розвідки Міноборони.

Нагадаємо, що про російську інформаційну акцію повідомив і радник голови МВС України Вадим Денисенко. В ефірі національного телемарафону 10 червня він заявив, що Росія може влаштувати "тривале шоу" з кількох судових процесів над українськими військовополоненими.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що із заводу "Азовсталь" вийшли близько 2,5 тисячі українських бійців, які опинилися в полоні у росіян. За його словами, над їхнім визволенням працюють працівники ГУР Міноборони України.

Родичам українських захисників Маріуполя, які вийшли із заводу "Азовсталь", надходять дзвінки від російських операторів, під час яких над ними знущаються та погрожують розправою. Також дружинам бійців із "Азова" кажуть, що їхні чоловіки нібито мертві, та пропонують фото- і відеоматеріали з ними.