Россия готовит информационную провокацию с участием пленных бойцов "Азова"

По словам экс-командира "Азова" Максима Жорина, информация от россиян о военнопленных из "Азовстали" может не соответствовать действительности.

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин предупредил о том, что российские спецслужбы готовят информационную операцию, в которой будут задействованы украинские защитники Мариуполя, находящиеся на данный момент в плену у россиян. Об этом сообщает новостной веб-портал "Милитарный".

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"В ближайшие дни могут быть публичные сообщения от наших собратьев – защитников Мариуполя, которые сейчас находятся под контролем России", — написал в своем Telegram Жорин.

Он попросил украинцев помнить где, и в каких условиях находятся защитники "Азовстали" и быть внимательными в анализе информации, которая, по словам экс-командира, может не соответствовать действительности.

Также сообщается, что на данный момент над освобождением 2,5 тысяч украинских бойцов, находящихся в плену у врага, занимается Главное управление разведки Минобороны.

Напомним, что о российской информационной акции сообщил и советник главы МВД Украины Вадим Денисенко. В эфире национального телемарафона 10 июня он заявил, Россия может устроить "длительное шоу" из нескольких судебных процессов над украинскими военнопленными.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из завода "Азовсталь" вышли около 2,5 тысяч украинских бойцов, которые оказались в плену у россиян. По его словам, над их освобождением работают сотрудники ГУР Минобороны Украины.

Родственникам украинских защитников Мариуполя, вышедших из завода "Азовсталь", поступают звонки от российских операторов, во время которых над ними издеваются и угрожают расправой. Также женам бойцов из "Азова" говорят, что их мужья якобы мертвы и при этом предлагают фото- и видеоматериалы с ними.