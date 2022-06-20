ЗСУ відкинули війська РФ із першої лінії оборони в Херсонській області, — радник голови ОВА

Українські військові розпочнуть звільнення регіону після отримання необхідного тяжкого озброєння, упевнений Сергій Хлань.

Збройним силам України вдалося відкинути російські війська з першої лінії оборони на Херсонщині. Це сталося, зокрема, і завдяки кооперації ЗСУ з партизанським рухом у регіоні. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" в понеділок, 20 червня, заявив радник керівника Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

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"Наші Збройні сили відкинули окупанта з першої лінії оборони. Вони (ЗС РФ) там хвалилися, що вони непохитні, що зараз перезміцнюються на другій, третій лінії оборони. Але водночас наші Збройні сили завдавали потужних прицільних ударів по складах, що були в тилу", — сказав Хлань.

За словами радника голови ОВА, ЗСУ завдавали точних ударів по складах боєприпасів, зокрема, у Новій Каховці, а також неподалік від Софіївки та Давидового Броду. При цьому Хлань зазначив, що сили противника змогли закріпитись на узбережжі річки Інгулець. Тим не менше, українські військові, за словами радника, протягом двох останніх тижнів мали перевагу по всій лінії фронту в регіоні.

Хлань також зазначив, що тактичні успіхи українських військ пов'язані і з тим, що ЗСУ діють спільно з партизанами на окупованій території Херсонської області.

"Це не контрнаступ ще, звичайно, це тактичні успіхи... (Але) отримавши те посилення, яке необхідне для наступу, таке як важке озброєння, ми почнемо звільняти наші землі", — додав Хлань.

Нагадаємо, Оперативне командування "Південь" повідомило, що нещодавно в окупованому росіянами Херсоні розстріляли трьох співробітників оперативного підрозділу російської армії.

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