Зведення Генштабу. Рух біля білорусько-українського кордону та деморалізація російських військових

Ворог зміцнюється в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сиротине, Воронове та Борівське. У Чорному й Азовському морях усе ще перебувають два носії високоточної зброї. Сумарний залп складає до шістнадцяти крилатих ракет морського базування "Калібр".

На 122 добу протистояння України російському військовому вторгненню зберігається напружена обстановка в Харківській області та на Донецькому напрямку.

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Генштаб ЗСУ розповів про останні події на фронті в 122 день протистояння України російському вторгненню. За останніми даними, білоруські підрозділи "виконують завдання щодо прикриття білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях", зберігається небезпека ракетних і авіаційних ударів із території Білорусі.

Ротація білоруських прикордонників відбувається на Волинському та Поліському напрямках. Також ЗС РФ обстріляла позиції наших військ із артилерії в Чернігівській області.

На Слобожанському напрямі російські військові поповнюють свої суттєві втрати й підвозять боєприпаси.

Російські військові намагалися наступати на Слов'янському напрямі, але ці спроби наші бійці припинили, і ворог відступив зі втратами. При цьому на Краматорському напрямку активних бойових дій не було, але ворог обстрілював населені пункти Маяки, Піскунівку та Сіверськ. Українські військові зазначають, що в цьому районі ЗС РФ активно використовували свої безпілотники "Орлан-10", намагаючись виявити позиції наших військ.

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У Донецькому напрямку ворог активних дій не вів, зосередившись на утриманні своїх позицій і перегрупуванні військ.

На Лисичанському напрямку були обстріляні села Вовчоярівка, Лоскутівка, Біла Гора, Верхньокам'янка, Верхньокам'янське, Виїмка та Золотарівка. Також ворог обстрілював села на Бахмутському напрямку. У цьому напрямі ЗС РФ намагалися наступати: у напрямі сіл Покровське, Нью-Йорк і Мар'їнка. Але наші військові успішно відбили всі атаки ворога та змусили його відступити.

Наразі, як повідомляють у Генштабі ЗСУ, ворог зміцнюється в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сиротине, Воронове та Борівське.

У Південнобузькому напрямку ЗС РФ також намагаються утримати зайняті рубежі, а тому обстрілюють позиції наших бійців із мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

У Чорному й Азовському морях усе ще перебувають два носії високоточної зброї. Сумарний залп складає до шістнадцяти крилатих ракет морського базування "Калібр".

Але в Генштабі зазначають, що солдати ЗС РФ деморалізовані не лише втратами, а й відсутністю обіцяних виплат за участь у бойових діях. Гроші не платять під різними приводами.

Нагадаємо, раніше Державна інспекція ядерного регулювання України повідомила, що внаслідок обстрілу Харкова підкритична ядерна установка "Джерело нейтронів" хоч і перебуває під постійною увагою персоналу, але не розрахована на роботу в умовах війни, тож небезпека радіаційного забруднення зберігається.

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, заявила, що операцію ЗСУ уна території Сєвєродонецька було зірвано через пости, які цивільні розміщували в соцмережах. Маляр попросила зберігати медіамовчання, поки інформація про будь-які пересування ЗСУ не надійде від Генштабу або Міноборони.