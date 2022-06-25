Сводка Генштаба. Движение у белорусско-украинской границы и деморализация российских военных

Враг укрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское. В Черном и Азовском морях все еще находятся два носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до шестнадцати крылатых ракет морского базирования "Калибр".

На 122 сутки противостояния Украины российскому военному вторжению сохраняется напряженная обстановка в Харьковской области и на Донецком направлении.

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Генштаб ВСУ рассказал о последних событиях на фронте в 122 день противостояния Украины российскому вторжению. По последним данным, белорусские подразделения "выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях", сохраняется опасность ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Ротация белорусских пограничников происходит на Волынском и Полесском направлениях. Также ВС РФ обстреляли позиции наших войск из артиллерии в Черниговской области.

На Слобожанском направлении российские военные восполняют свои существенные потери и подвозят боеприпасы.

Российские военные пытались наступать на Славянском направлении, но эти попытки наши бойцы пресекли и враг отступил с потерями. При этом на Краматорском направлении активных боевых действий не было, но враг обстреливал населенные пункты Маяки, Пискуновку и Северск. Украинские военные отмечают, что в этом районе ВС РФ активно использовали свои беспилотники "Орлан-10", пытаясь выявить позиции наших войск.

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В Донецком направлении враг активных действий не вел, сосредоточившись на удержании своих позиций и перегруппировке войск.

На Лисичанском направлении были обстреляны села Волчоярка, Лоскутовка, Белая Гора, Верхнекаменка, Верхнекаменское, Выемка и Золотаревка. Также враг обстреливал села и на Бахмутском направлении. В этом же направлении ВС РФ пытались наступать: в направлении сел Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. Но наши военные успешно отразили все атаки врага и вынудили его отступить.

Сейчас, сообщают в Генштабе ВСУ, враг укрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское.

В Южнобужском направлении ВС РФ также стараются удержать занятые рубежи, а потому обстреливают позиции наших бойцов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

В Черном и Азовском морях все еще находятся два носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до шестнадцати крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Но в Генштабе отмечают, что солдаты ВС РФ деморализованы и не только потерями, но еще и отсутствием обещанных выплат за участие в боевых действиях. Деньги не платят под разными предлогами.

Напомним, ранее Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что в результате обстрела Харькова, подкритическая ядерная установка "Источник нейтронов" хоть и находится под постоянным вниманием персонала, но не рассчитана на работу в условиях войны, так что опасность радиационного загрязнения сохраняется.

Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, заявила, что операция ВСУ у Северодонецка была сорвана из-за постов, которые гражданские размещали в соцсетях. Маляр попросила сохранять медиамолчание, пока информация о каких-либо передвижениях ВСУ не поступит от Генштаба, или от Минобороны.