Дворников більше не командує вторгненням в Україну: хто замінив російського генерала

За даними Інституту вивчення війни, підтвердженням інформації про заміну на Геннадія Жидко говорить те, що саме він постійно був поряд із Шойгу під час його візиту до України.

Генерал-полковник Геннадій Жидко, ймовірно, командуватиме російськими військами в Україні. Про це повідомляють у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Під час інспекції російських військ міністром оборони РФ 26 червня на території України Жидко постійно перебував поряд із Шойгу. Офіційно позицію Жидка ще не підтверджено, на відміну від командувачів військових округів в Україні.

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Перша інформація про те, що Олександра Дворникова на посаді головного командувача змінив Геннадій Жидко, з'явилася ще 26 травня. На той момент ISW не могли незалежно перевірити інформацію.

Нині можна стверджувати, що Жидко замінив Дворникова візитом Шойгу в Україну. Поруч із міністром оборони РФ постійно знаходився поруч саме Жидко, а не Дворников.

Також у звіті вказується, що в РФ триває прихована мобілізація. Москва маніпулює законодавством, щоб залучити до армії більше людей. 28 червня у РФ розглянуть поправку до закону про військову службу. Вона передбачає можливість йти на контракт у ЗС РФ одразу після завершення школи для повнолітніх юнаків.

Нагадаємо, британська розвідка 25 червня повідомляла, що Дворникова та командувача ПДВ генерал-полковника Андрія Сердюкова усунули від виконання своїх обов'язків за невиконання поставлених завдань.

New York Times повідомляли про усунення Дворникова 1 червня. Його призначення нічого глобально не змінило у війні.