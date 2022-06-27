Дворников больше не командует вторжением в Украину: кто заменил российского генерала

По данным Института изучения войны, подтверждением информации о замене на Геннадия Жидко говорит то, что именно он постоянно был рядом с Шойгу во время его визита в Украину.

Генерал-полковник Геннадий Жидко, вероятно, будет командовать российскими войсками в Украине. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

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Во время инспекции российских войск министром обороны РФ 26 июня на территории Украины Жидко постоянно находился рядом с Шойгу. Официально позиция Жидко еще не подтверждена, в отличие от командующих военными округами в Украине.

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Первая информация о том, что Александра Дворникова на посту главного командующего сменил Геннадий Жидко появилась еще 26 мая. На тот момент в ISW не могли независимо проверить информацию.

Ныне же можно утверждать, что Жидко заменил Дворникова визитом Шойгу в Украину. Рядом с министром обороны РФ постоянно находился рядом именно Жидко, а не Дворников.

Также в отчете указывается, что в РФ продолжается скрытая мобилизация. Москва манипулирует законодательством, чтобы привлечь в армию больше людей. 28 июня в РФ рассмотрят поправку к закону о военной службе. Она предусматривает возможность идти на контракт в ВС РФ сразу после завершения школы для совершеннолетних юношей.

Напомним, британская разведка 25 июня сообщала, что Дворникова и командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова отстранили от выполнения своих обязанностей за невыполнение поставленных задач.

New York Times сообщали об отстранении Дворникова 1 июня. Его назначение ничего глобально не изменило в войне.