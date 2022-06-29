"Зміїна погода": в Одеській ОВА натякнули на новий удар ЗСУ по острову Зміїний

"Відповідальні за "зміїну" погоду — ЗСУ", — написав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук натякнув на те, що ЗСУ завдали чергового удару по захопленому РФ острову Зміїний. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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Братчук розпочав публікацію з прогнозу погоди, написавши, що в Україні сьогодні ще спекотніше: температура підніметься до +35 градусів. А на деяких ділянках ще спекотніше.

"На деяких територіях дуже спекотно. Відповідальні за "зміїну" погоду — ЗСУ. Подробиці пізніше. Не заважаємо працювати військовим метеорологам", — написав Братчук.

Пізніше інформацію про удар на острові Зміїний підтвердив нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Острів Зміїний. Знову", — написав нардеп.

Зазначимо, що в командуванні "Південь" і в Головному управлінні розвідки заявляли, що основна мета української армії — повне звільнення острова від російських окупантів. Тому й операція триватиме доти, доки місію не буде виконано.

Нагадаємо, в ОК "Південь" 28 червня заявляли, що ЗСУ завдали нового удару по острову Зміїний, а ЗС РФ не можуть підійти до нього.

27 червня ЗСУ знищили вже третій ЗРК "Панцир-С1" на захопленому острові.