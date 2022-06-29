"Змеиная погода": в Одесской ОВА намекнули на новый удар ВСУ по острову Змеиный

Ответственные за "змеиную" погоду — ВСУ, — написал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук намекнул на то, что ВСУ нанесли очередной удар по захваченному РФ острову Змеиный. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

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Братчук начал публикацию с прогноза погоды, написав, что в Украине сегодня еще более жарко: температура поднимется до +35 градусов. А на некоторых участках еще жарче.

"На некоторых территориях очень жарко. Ответственные за "змеиную" погоду — ВСУ. Подробности позже. Не мешаем работать военным метеорологам", — написал Братчук.

Позднее информацию об ударе по острову Змеиный подтвердил нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Остров Змеиный. Опять", — написал нардеп.

Отметим, что в командовании "Юг" и в Главном управлении разведки заявляли, что основная цель украинской армии — полное освобождение острова от российских оккупантов. Поэтому и операция будет продолжаться до тех пор, пока миссия не будет выполнена.

Напомним, в ОК "Юг" 28 июня заявляли, что ВСУ нанесли новый удар по острову Змеиный, а ВС РФ не могут подойти к нему.

27 июня ВСУ уничтожили уже третий ЗРК "Панцирь-С1" на захваченном острове.