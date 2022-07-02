Італійський військовий експерт незадоволений тим, як ЗСУ використовують західне озброєння

Україна активно отримує техніку та озброєння від партнерів.

Італійський військовий експерт Томас Тейнер вважає, що українські військові недостатньо ефективно використовують зброю від західних союзників.

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Колишній боєць італійської армії вважає, що системи німецької самохідної артилерійської установки Panzerhaubitze 2000 та польської гаубиці AHS Krab можуть використовуватися на війні в Україні більш ефективно. Адже наразі екіпажі вручну піднімають снаряди, попри наявність автоматичної системи заряджання. Проте, зазначимо, що відео, висновки з якого зробив Тейнер, може бути демонстраційним чи зображувати навчальні процеси.

Установки типу САУ (PzH 2000, Zuzana 2, Archer, CAESAR) передбачають автоматичне наведення гармат, GPS, радар стволової швидкості, що дозволяє використовувати їх у місіях типу "стріляй і тікай" ("shoot and scoot"). Вони швидко заряджаються, в’їжджають у зону бойових дій, зупиняються, розміщуються, вистрілюють 6+ снарядів за хвилину, а потім покидає небезпечну територію.

Таким чином можна близько під'їжджати до лінії фронту та вести вогонь по глибокому тилу противника.

Українські війська наразі широко маскують свої PzH 2000 і AHS Krab і завантажують магазини не повністю (вручну). Це свідчить про те, що вони не використовуються для місій "стріляй і тікай", вважає італійський експерт.

Нагадаємо, українська армія отримає ще більше допомоги від західних партнерів. За словами представників ОП, радянської техніки на озброєнні ЗСУ більше не буде.

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