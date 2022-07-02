Итальянский военный эксперт оказался недоволен тем, как ВСУ используют западное оружие

Украина активно получает технику и вооружение от партнеров.

Итальянский военный эксперт Томас Тейнер считает, что украинские военные недостаточно эффективно используют оружие от западных союзников.

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Бывший боец итальянской армии считает, что системы немецкой самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000 и польской гаубицы AHS Krab могут использоваться на войне в Украине более эффективно. Ведь сейчас экипажи вручную поднимают снаряды, несмотря на наличие автоматической системы зарядки. Однако, отметим, что видео, выводы из которого сделал Тейнер, может быть демонстрационным или изображать учебные процессы.

Установки типа САУ (PzH 2000, Zuzana 2, Archer, CAESAR) предусматривают автоматическую наводку пушек, GPS, радар стволовой скорости, что позволяет использовать их в миссиях "стреляй и беги" ("shoot and scoot"). Они быстро заряжаются, въезжают в зону боевых действий, останавливаются, размещаются, выстреливают 6+ снарядов в минуту, а затем покидают опасную территорию.

Таким образом, можно близко подъезжать к линии фронта и вести огонь по глубокому тылу противника.

Также украинские войска широко маскируют свои PzH 2000 и AHS Krab и загружают магазины не полностью (вручную). Это свидетельствует о том, что они не используются для миссий "стреляй и беги", считает итальянский специалист.

Напомним, украинская армия получит еще больше помощи от западных партнеров. По словам представителей ОП, советской техники на вооружении ВСУ больше не будет.

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