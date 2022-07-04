У Донецькій області створили 14 військових адміністрацій: регіон готують до захисту від ЗС РФ

Володимир Зеленський зміцнив область на тлі можливого наступу військ Росії. Нові адміністрації з'являться у Бахмуті, Краматорську, Святогірську, Лимані, Курахові, Соледарі й інших населених пунктах.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо створення військових адміністрацій у кількох населених пунктах Донецької області. Про це йдеться у президентському указі.

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Адміністрації з'являться у Бахмуті, Краматорську, Святогірську, Лимані, Курахові, Соледарі й інших населених пунктах.

Усього з'явиться 14 військових адміністрацій:

Бахмутська;

Великоновосілківська;

Званівська;

Комарська;

Краматорська;

Курахівська;

Лиманська;

Миколаївська;

Святогірська;

Сіверська;

Соледарська;

Часовоярська;

Черкаська;

Шахівська.

ЗМІ пишуть, що начальником Краматорської міської військової адміністрації призначено Олександра Гончаренка. Лиманську ВЦА очолить Олександр Журавльов, а Юрій Підлісний — Миколаївську.

Головою Черкаської селищної військової адміністрації стане Олексій Кривокінь, головою Бахмутської ВЦА — Олексій Рева. Олексія Воробйова призначено начальником Сіверської ВЦА. Сергій Гошко очолить Соледарську ВЦА. Сергій Чаус став начальником Часовоярської ВЦА.

Генеральному штабу ЗСУ та Донецькій обласній військовій адміністрації наказано здійснити заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації згідно із Законом України про правовий режим воєнного стану.

Нагадаємо, що ЗСУ 4 липня завдали успішного удару по складу боєприпасів російської армії в Сніжному Донецькій області. Вибухи сталися у районі заводу "Сніжнянськхіммаш".

Фокус раніше писав, що російські окупанти після захоплення Лисичанська почнуть просуватися до Донецької області. Британські військові аналітики визнали успішне маневрування росіян у регіоні.

Влада Росії вже призначила "референдум" про насильницьке приєднання Донецької області — попередньо він пройде 11 вересня цього року.