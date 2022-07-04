В Донецкой области создали 14 военных администраций: регион готовят к защите от ВС РФ
Владимир Зеленский укрепил область на фоне возможного наступления войск России. Новые администрации появятся в Бахмуте, Краматорске, Святогорске, Лимане, Курахове, Соледаре и других населенных пунктах.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в нескольких населенных пунктах Донецкой области. Об этом говорится в президентском указе.
Администрации появятся в Бахмуте, Краматорске, Святогорске, Лимане, Курахове, Соледаре и других населенных пунктах.
Всего появится 14 военных администраций:
- Бахмутская;
- Великоновоселковская;
- Звановская;
- Комарская;
- Краматорская;
- Кураховская;
- Лиманская;
- Николаевская;
- Святогорская;
- Сиверская;
- Соледарская;
- Часовоярская;
- Черкасская;
- Шаховская.
СМИ пишут, что начальником Краматорской городской военной администрации назначен Александр Гончаренко. Лиманскую ВГА возглавит Александр Журавлев, а Юрий Подлесный – Николаевскую.
Главой Черкасской поселковой военной администрации станет Алексей Кривоконь, главой Бахмутской ВГА – Алексей Рева. Алексей Воробьев назначен начальником Северской ВГА. Сергей Гошко возглавит Соледарскую ВГА. Сергей Чаус стал начальником Часовоярской ВГА.
Генеральному штабу ВСУ и Донецкой областной военной администрации приказано осуществить меры, связанные с образованием военной администрации по закону Украины о правовом режиме военного положения.
Напомним, что ВСУ 4 июля нанесли успешный удар по складу боеприпасов российской армии в Снежном Донецкой области. Взрывы происходили в районе завода "Снежнянскхиммаш".
Фокус ранее писал, что российские оккупанты после захвата Лисичанска начнут продвигаться в Донецкую область. Британские военные аналитики признали успешное маневрирование россиян в регионе.
Власти России уже назначили "референдум" о насильственном присоединении Донецкой области – предварительно он пройдет 11 сентября этого года.