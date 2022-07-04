В Донецкой области создали 14 военных администраций: регион готовят к защите от ВС РФ

Владимир Зеленский укрепил область на фоне возможного наступления войск России. Новые администрации появятся в Бахмуте, Краматорске, Святогорске, Лимане, Курахове, Соледаре и других населенных пунктах.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в нескольких населенных пунктах Донецкой области. Об этом говорится в президентском указе.

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Администрации появятся в Бахмуте, Краматорске, Святогорске, Лимане, Курахове, Соледаре и других населенных пунктах.

Всего появится 14 военных администраций:

Бахмутская;

Великоновоселковская;

Звановская;

Комарская;

Краматорская;

Кураховская;

Лиманская;

Николаевская;

Святогорская;

Сиверская;

Соледарская;

Часовоярская;

Черкасская;

Шаховская.

СМИ пишут, что начальником Краматорской городской военной администрации назначен Александр Гончаренко. Лиманскую ВГА возглавит Александр Журавлев, а Юрий Подлесный – Николаевскую.

Главой Черкасской поселковой военной администрации станет Алексей Кривоконь, главой Бахмутской ВГА – Алексей Рева. Алексей Воробьев назначен начальником Северской ВГА. Сергей Гошко возглавит Соледарскую ВГА. Сергей Чаус стал начальником Часовоярской ВГА.

Генеральному штабу ВСУ и Донецкой областной военной администрации приказано осуществить меры, связанные с образованием военной администрации по закону Украины о правовом режиме военного положения.

Напомним, что ВСУ 4 июля нанесли успешный удар по складу боеприпасов российской армии в Снежном Донецкой области. Взрывы происходили в районе завода "Снежнянскхиммаш".

Фокус ранее писал, что российские оккупанты после захвата Лисичанска начнут продвигаться в Донецкую область. Британские военные аналитики признали успешное маневрирование россиян в регионе.

Власти России уже назначили "референдум" о насильственном присоединении Донецкой области – предварительно он пройдет 11 сентября этого года.