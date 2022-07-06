При відбитті танкової атаки загинув білоруський командир батальйону "Волат" із позивним Брест

Бійці полку Кастуся Калиновського відбивали спробу танкового прориву ЗС РФ, однак у якийсь момент із ними зник зв'язок. Тепер відомо про смерть комбата та попадання в полон як мінімум одного військового.

У боях за Україну загинув білорус із позивним Брест, який очолював батальйон "Волат". Про це повідомляє полк Кастуся Калиновського в "Телеграмі".

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26 червня батальйон "Волат" як складова частина полку Кастуся Калиновського брав участь у нерівному бою в районі Лисичанська. Військові стримували спробу ЗС РФ зробити танковий прорив. Першу спробу атакувати було відбито, потім РФ кинула ще більше сил на прорив. І їх удалося відбити, навівши артилерію на ворога. Однак у якийсь момент зв'язок із бійцями обірвався.

Тепер стало відомо, що, виконуючи свій військовий обов'язок, загинув командир батальйону "Волат" із позивним Брест. Він був із перших днів на фронті, стояв біля джерел полку Кастуся Калиновського.

"Він був відданим сином білоруської землі та вірив у майбутнє вільної Білорусі. Це дуже велика та болісна втрата для нас усіх", — пишуть про загиблого бійця.

Також у результаті бою кілька бійців безвісти зникли. Відомо, що в полон потрапив боєць "Тромблі". Доля решти бійців залишається невідомою, їх продовжують шукати.

Нагадаємо, 16 травня загинув командир роти батальйону Кастуся Калиновського Павло Волат. Полк показав на відео бойові дії в Україні. На кадрах було видно роботу мінометників, ворожі обстріли та знищення позиції ЗС РФ.