Канада передасть в Україну 39 машин виробництва General Dynamics, — Reuters

Українська армія отримає легкі БТРи прямо із заводу. Канадська сторона передасть до ЗСУ частину машин зі свого замовлення на 360 машин.

Канада відправить 39 броньованих машин виробництва General Dynamics до України до кінця літа. Про це повідомила міністр оборони Аніта Ананд, повідомляє Reuters.

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Зазначається, що бронетранспортери будуть в Україні вже цього літа. А саму бронетехніку можна буде використовувати по-різному:

для санітарних цілей

для ремонтно-евакуаційних цілей

для транспортних цілей

Як повідомила Ананд, партія машин General Dynamics передається в межах пакета військової допомоги Україні на 500 млн канадських доларів. Кошти виділені з бюджету ще у квітні. Українська армія отримає легкі БТРи прямо із заводу. Канадська сторона передасть до ЗСУ частину свого замовлення на 360 машин.

Раніше передачу БТРів анонсував прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він стверджував, що ЗСУ отримають машини із частини канадського оборонного замовлення на 360 LAV II ACSV. Машини прибудуть разом із запчастинами. БТР мають посилений захист від підриву на міні.

Нагадаємо, Франція передасть Україні велику партію БТРів VAB разом із САУ "Цезар" та ракетами Exocet.

Раніше повідомлялося, що Міноборони Німеччини відмовилися передати Україні БТРи Fuchs. Вони необхідні Бундесверу для захисту своєї країни.