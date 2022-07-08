Канада передаст в Украину 39 машин производства General Dynamics, — Reuters

Украинская армия получит легкие БТРы прямо с завода. Канадская сторона передаст в ВСУ часть машин из своего заказа на 360 машин.

Канада отправит 39 бронированных машин производства General Dynamics в Украину до конца лета. Об этом сообщила министр обороны Анита Ананд, передает Reuters.

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Отмечается, что бронетранспортеры будут в Украине уже этим летом. А саму бронетехнику можно будет использовать по-разному:

для санитарных целей

для ремонтно-эвакуационных целей

для транспортных целей

Как сообщила Ананд, партия машин General Dynamics передается в рамках пакета военной помощи Украине на 500 млн канадских долларов. Средства были выделены из бюджета еще в апреле. Украинская армия получит легкие БТРы прямо с завода. Канадская сторона передаст в ВСУ часть из своего заказа на 360 машин.

Ранее передачу БТРов анонсировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он утверждал, что ВСУ получат машины из части канадского оборонного заказа на 360 LAV II ACSV. Машины прибудут вместе с запчастями. БТРы имеют усиленную защиту от подрыва на мине.

Напомним, Франция передаст Украине большую партию БТРов VAB вместе с САУ "Цезарь" и ракетами Exocet.

Ранее сообщалось, что Минобороны Германии отказались передать Украине БТРы Fuchs. Они нужны Бундесверу для защиты собственной страны.