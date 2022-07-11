ЗС РФ використовують на Луганщині "Точки-У", привезені з Білорусі (фото)

За даними проєкту "Беларускі Гаюн", тактичні комплекси могли бути перекинуті ще 30 березня. І лише зараз вони потрапили на відео у Лутугиному.

У Лутугиному (Луганська область) було помічено колону військової техніки, в якій було 6 ракетних комплексів "Точка-У". Частина з них, мабуть, прибула з Білорусі. Про це повідомляється у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн".

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На відеоролику показали 6 тактичних ракетних комплексів. Перша "Точка" була з бортовим номером 03 і камуфляжем, що візуально збігається з тими, що були доставлені у Мачулищі (Мінська область). Колону "Точок" доставили літаком Ан-124 "Руслан" 18 березня.

Пізніше колону техніки помітили у Брагінському районі, що неподалік кордонів з Україною. Ймовірно, там на них нанесли знак V для ідентифікації. Перекинути в Україну "Точки-У" могли 30 березня. Того дня велика кількість техніки, включаючи "Точки-У", помітили у напрямку Гомеля. До цього міста неодноразово прибували російські літаки останні два місяці. На Ан-124 могли перекинути ТРК на схід України.

Зазначимо, що в РФ заявляють, що "Точки-У" зняті з озброєння і не використовуються російськими військовими. Це неодноразово спростовувалося. Наприклад, ракетний удар по Краматорську російські окупанти завдали саме "Точкою-У".

Нагадаємо, у Білорусі знову почав літати літак далекого радіовиявлення А-50 разом із винищувачами.

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