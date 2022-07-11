ВС РФ используют на Луганщине "Точки-У", привезенные из Беларуси (фото)

По данным проекта "Беларускі Гаюн", тактические комплексы могли быть переброшены еще 30 марта. И только сейчас они попали на видео в Лутугино.

В Лутугино (Луганская область) была замечена колонна военной техники, в которой было 6 ракетных комплексов "Точек-У". Часть из них, вероятно, прибыла из Беларуси. Об этом сообщается в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн".

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На видеоролике показали 6 тактических ракетных комплексов. Первая "Точка" была с бортовым номером 03 и камуфляжем, визуально совпадающим с теми, которые были доставлены в Мачулищи (Минская область). Колонна "Точек" была доставлена самолетом Ан-124 "Руслан" 18 марта.

Позже колонну техники заметили в Брагинском районе, что недалеко от границ с Украиной. Вероятно, там на них нанесли знак "V" для идентификации. Перебросить в Украину "Точки-У" могли 30 марта. В тот день большое количество техники включая "Точки-У" были замечены по направлению в Гомель. В этот город неоднократно прибывали российские самолеты последние два месяца. На Ан-124 и могли перебросить ТРК на восток Украины.

Отметим, в РФ заявляют, что "Точки-У" сняты с вооружения и не используются российскими военными. Это неоднократно опровергалось. Например, ракетный удар по Краматорску был нанесен именно "Точкой-У" российскими оккупантами.

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