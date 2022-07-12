У США анонсували нову зустріч у форматі "Рамштайн-4"

Наступна зустріч відбудеться у онлайн форматі. Міністри оборони США й України обмінялися думками щодо подальшої допомоги США та союзників України.

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим. У її процесі було анонсовано зустріч у форматі "Рамштайн". Про це повідомляє сайт Пентагону.

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Міністри обох країн обговорили порядок денний для наступної зустрічі контактної групи з оборони України, відомої як "Рамштайн". Наступна зустріч відбудеться 20 липня у онлайн форматі. Сторони обмінялися думками щодо подальшої допомоги США та союзників України.

Також Ллойд Остін надав оновлену інформацію щодо допомоги США у боротьбі за захист демократії, враховуючи пакет допомоги на 400 млн доларів. Його анонсували 8 липня. Олексій Резніков зі свого боку надав оновлену інформацію щодо стану справ на місцях.

Нагадаємо, внаслідок "Рамштайн-3" ЗСУ отримають від Великої Британії 20 САУ М109. Союзники постачають Україні стільки зброї, щоб її було достатньо для перемоги у війні. У Пентагоні заявили, що 50 країн світу постачають Україні стільки зброї, скільки можуть. Штати продовжать шукати необхідне озброєння для ЗСУ.

Також Німеччина надасть Україні три РСЗВ MARS.