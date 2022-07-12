В США анонсировали новую встречу в формате "Рамштайн-4"

Следующая встреча состоится в онлайн формате. Министры обороны США и Украины обменялись мнениями о дальнейшей помощи США и союзников Украины.

Министр обороны США Ллойда Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. В его ходе была анонсирована встреча в формате "Рамштайн". Об этом сообщается на сайте Пентагона.

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Министры обеих стран обсудили повестку дня для следующий встречи контактной группы по обороне Украины, известной как "Рамштайн". Следующая встреча состоится 20 июля в онлайн формате. Стороны обменялись мнениями о дальнейшей помощи США и союзников Украины.

Также Ллойд Остин предоставил обновленную информацию о помощи США в борьбе за защиту демократии, включая пакет помощи на 400 млн долларов. Его анонсировали 8 июля. Алексей Резников со своей стороны предоставил обновленную информацию о положении дел на местах.

Напомним, в результате "Рамштайн-3" ВСУ получат от Великобритании 20 САУ М109. Союзники поставляют Украине столько оружия, чтобы его было достаточно для победы в войне. В Пентагоне заявили, что 50 стран мира поставляют Украине столько оружия, сколько могут. Штаты продолжат искать необходимое вооружение для ВСУ.

Также Германия предоставит Украине три РСЗО MARS.