Найреалістична стратегія: Фукуяма назвав, що важливіше звільнити перед Донбасом

На думку професора, спочатку Україні потрібно розблокувати доступ до портів у Чорному й Азовському морях для експорту продукції.

Професор Стендфордського університету Френсіс Фукуяма в інтерв'ю для DW заявив, що звільнення Херсона є важливішим, ніж Донбас.

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На думку Фукуями, Україні потрібно зосередитись на півдні країни, щоб відкрити доступ до Чорного моря, звільнити Херсон і порти на Азовському морі. Звільнення Донбасу водночас найближчими кількома місяцями здійснити буде досить важко.

"До кінця літа ми можемо побачити реальний прогрес на півдні. Для України це дуже, дуже важливо — відновити доступ до чорноморських портів, щоб відновити експорт усіх своїх сільськогосподарських товарів, розірвати російську блокаду Одеси. Я собі це так уявляю, що саме на цьому вони збираються зосередитися", — вважає професор.

Він також додав, що ЗСУ вже розпочали наступ у районі Херсона, де досягли певних успіхів. Якщо обласний центр вдасться звільнити до вересня/жовтня, це закладе серйозну базу для переговорів щодо припинення вогню. Однак досягти цих успіхів буде важко без відкриття доступу до Чорного моря.

Нагадаємо, за даними в.о. Херсонської ОВА Дмитра Бутрія, ЗСУ звільнили 44 населені пункти Херсонської області з початку вторгнення. Водночас населені пункти сильно потерпають від обстрілу.

Раніше повідомляли, що ЗС РФ облаштували склад боєприпасів у драмтеатрі в Херсоні. Територію посилено контролюють окупанти.