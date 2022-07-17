Військам РФ не вдається повністю окупувати Луганську область, — Гайдай

Два села регіону залишаються під контролем ЗСУ. Українські військові 16 липня успішно відбили атаки противника на Верхньокам'янку та Білогорівку.

Два села Луганської області знаходяться під контролем Збройних сил України та українського уряду, незважаючи на заяви влади РФ про нібито повну окупацію регіону. Про це у неділю, 17 липня, повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Є населені пункти, звідки росіян уже вибивали по кілька разів — вони не зупиняються і зазнають втрат... Два села на Луганщині залишаються підконтрольними Уряду України", — йдеться у повідомленні.

Гайдай зазначив, що в РФ вже "неодноразово звітували про виконання завдання" по повній окупації Луганської області, проте "подолати кілометри, що залишилися," сили противника так і не можуть. Керівник ОВА додав, що одне з двох сіл уже кілька разів було захоплене російськими військовими, проте ЗСУ щоразу відкидали супротивника на колишні позиції.

Так, 16 липня, за даними Гайдая, війська РФ намагалися просунутися до Верхньокам'янки, проте, отримавши опір українських військових, відійшли із втратами. Також окупанти атакували позиції ЗСУ неподалік Білогорівки, проте їх наступ також був відбитий.

[ + – ] Білогорівка та Верхньокам'янка на карті

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заслухав доповідь міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито взяття під повний контроль ЗС РФ на території Луганської області 4 липня.

Наступного дня Гайдай повідомив, що ЗСУ все ще борються за регіон.

Тим часом так звана радниця голови ЛНР Марина Філіппова нещодавно повідомила, що окупанти вже готуються провести референдум про входження регіону до складу РФ.