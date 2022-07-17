У войск РФ не получается полностью оккупировать Луганскую область, — Гайдай

Два села региона остаются под контролем ВСУ. Украинские военные 16 июля успешно отбили атаки противника на Верхнекаменку и Белогоровку.

Два села Луганской области находятся под контролем Вооруженных сил Украины и украинского правительства, несмотря на заявления властей РФ о якобы полной оккупации региона. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Есть населенные пункты, откуда россиян уже выбивали по несколько раз – они не останавливаются и несут потери… Два села в Луганской области остаются подконтрольными Правительству Украины", — говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что в РФ уже "неоднократно отчитывались о выполнении задания" по полной оккупации Луганской области, однако "преодолеть оставшиеся несколько километров" силы противника так и не могут. Руководитель ОВА добавил, что одно из двух сел уже несколько раз было захвачено российскими военными, однако ВСУ каждый раз отбрасывали противника на прежние позиции.

Так, 16 июля, по данным Гайдая, войска РФ пытались продвинуться к Верхнекаменке, однако, получив сопротивление украинских военных, отошли с потерями. Также оккупанты атаковали позиции ВСУ неподалеку от Белогоровки, однако их наступление также было отбито.

[ + – ] Белогоровка и Верхнекаменка на карте

Напомним, президент РФ Владимир Путин заслушал доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы взятии под полный контроль ВС РФ территории Луганской области 4 июля.

На следующий день Гайдай сообщил, что ВСУ все еще сражаются за регион.

Тем временем так называемая советница главы "ЛНР" Марина Филиппова недавно сообщила, что оккупанты уже готовятся провести референдум о вхождении региона в состав РФ.