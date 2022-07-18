Підніме бойовий дух: у ЗСУ призначили головного армійського рабина

Рабин Гілель Коен до призначення був волонтером — доставляв солдатам гуманітарні та військові вантажі. Тепер він допоможе духовно близько 1 тис. євреям, які служать у ЗСУ.

Збройні Сили України офіційно запровадили посаду головного армійського рабина, щоб підняти бойовий дух солдатів. Про це пише ізраїльське видання Ynet.

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Головним рабином став Гілель Коен, до призначення він був волонтером та допомагав армії. У будні він доставляє на фронт допомогу солдатам, а у вихідні — виконує духовні обов'язки.

Коен, за інформацією видання, виготовляє ярмулки (традиційний єврейський чоловічий головний убір — ред.) з написом "євреї захищають Україну".

Такі головні убори популярні серед солдатів, які не є євреями. Українські воїни просять у Коена ярмулки, щоб спростувати звинувачення роспропаганди в нацизмі, пише Ynet.

[ + – ] В українській армії служать майже 1 тис. євреїв

Рабин Коен допомагає з касками та бронежилетами

"Поки я допомагав рятувати єврейських біженців в Україні, я отримував запити від ізраїльтян та українців про військову допомогу. Брата одного ізраїльтянина призвали до армії. Я допоміг йому дістати каску та жилет з Ізраїлю. Купив 20 касок та 20 бронежилетів у друга, передав їх групі солдатів-євреїв, які тренувалися в Києві", — описав Коен свою діяльність.

Коен каже, що фінансово його ніхто не підтримує. Рабин одружений, має 9 дітей, які виїхали з України за 2 дні до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Крім військових комплектів, рабин Коен допомагає солдатам духовно.

[ + – ] Рабин Коен бачить у молитвах духовну допомогу солдатам

"Війна — не час глибокої єврейської літератури, а час читати молитви, які можуть підняти дух військ", — зауважив він.

За даними видання, в українській армії налічується близько 1 тис. євреїв.

Нагадаємо, що у травні цього року один із захисників "Азовсталі" з позивним "Беня" просив владу Ізраїлю врятувати військовий гарнізон Маріуполя.

Президент України Володимир Зеленський 20 березня розкритикував парламент Ізраїлю за те, що країна не запровадила санкції проти РФ і порівнювала це вторгнення з Другою світовою війною.