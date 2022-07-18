Підніме бойовий дух: у ЗСУ призначили головного армійського рабина
Рабин Гілель Коен до призначення був волонтером — доставляв солдатам гуманітарні та військові вантажі. Тепер він допоможе духовно близько 1 тис. євреям, які служать у ЗСУ.
Збройні Сили України офіційно запровадили посаду головного армійського рабина, щоб підняти бойовий дух солдатів. Про це пише ізраїльське видання Ynet.
Головним рабином став Гілель Коен, до призначення він був волонтером та допомагав армії. У будні він доставляє на фронт допомогу солдатам, а у вихідні — виконує духовні обов'язки.
Коен, за інформацією видання, виготовляє ярмулки (традиційний єврейський чоловічий головний убір — ред.) з написом "євреї захищають Україну".
Такі головні убори популярні серед солдатів, які не є євреями. Українські воїни просять у Коена ярмулки, щоб спростувати звинувачення роспропаганди в нацизмі, пише Ynet.
Рабин Коен допомагає з касками та бронежилетами
"Поки я допомагав рятувати єврейських біженців в Україні, я отримував запити від ізраїльтян та українців про військову допомогу. Брата одного ізраїльтянина призвали до армії. Я допоміг йому дістати каску та жилет з Ізраїлю. Купив 20 касок та 20 бронежилетів у друга, передав їх групі солдатів-євреїв, які тренувалися в Києві", — описав Коен свою діяльність.
Коен каже, що фінансово його ніхто не підтримує. Рабин одружений, має 9 дітей, які виїхали з України за 2 дні до початку повномасштабного вторгнення Росії.
Крім військових комплектів, рабин Коен допомагає солдатам духовно.
"Війна — не час глибокої єврейської літератури, а час читати молитви, які можуть підняти дух військ", — зауважив він.
За даними видання, в українській армії налічується близько 1 тис. євреїв.
Нагадаємо, що у травні цього року один із захисників "Азовсталі" з позивним "Беня" просив владу Ізраїлю врятувати військовий гарнізон Маріуполя.
Президент України Володимир Зеленський 20 березня розкритикував парламент Ізраїлю за те, що країна не запровадила санкції проти РФ і порівнювала це вторгнення з Другою світовою війною.