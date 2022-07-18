Поднимет боевой дух: в ВСУ назначили главного армейского раввина
Раввин Гилель Коэн до назначения был волонтером – доставлял солдатам гуманитарные и военные грузы. Теперь он поможет духовно около 1 тыс. евреям, которые служат в ВСУ.
Вооруженные силы Украины официально ввели должность главного армейского раввина, чтобы поднять боевой дух солдат. Об этом пишет израильское издание Ynet.
Главным раввином стал Гилель Коэн, до назначения он был волонтером и помогал армии. В будние дни он доставляет на фронт помощь солдатам, а в выходные исполняет духовные обязанности.
Коэн, по информации издания, изготавливает ермолки (традиционный еврейский мужской головной убор, – ред.) с надписью "евреи защищают Украину".
Такие головные уборы популярны среди солдат-не евреев. Украинские воины просят у Коэна ермолки, чтобы опровергнуть обвинения роспропаганды в нацизме, пишет Ynet.
Раввин Коэн помогает с касками и бронежилетами
"Пока я помогал спасать еврейских беженцев в Украине, я получал запросы от израильтян и украинцев о военной помощи. Брата одного израильтянина призвали в армию. Я помог ему достать каску и жилет из Израиля. Купил 20 касок и 20 бронежилетов у друга, передал их группе солдат-евреев, которые тренировались в Киеве", – описал Коэн свою деятельность.
Коэн говорит, что финансово его никто не поддерживает. Раввин женат, у него 9 детей, которые выехали из Украины за 2 дня до начала полномасштабного вторжения России.
Помимо военных комплектов, раввин Коэн помогает солдатам духовно.
"Война – не время глубокой еврейской литературы, но время читать молитвы, которые могут поднять дух войск", – заметил он.
По сведениям издания, в украинской армии насчитывается около 1 тыс. евреев.
Напомним, что в мае этого года один из защитников "Азовстали" с позывным "Беня" просил власти Израиля спасти военный гарнизон Мариуполя.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 марта раскритиковал парламент Израиля за то, что страна не ввела санкции против РФ и сравнивал это вторжение со Второй мировой войной.