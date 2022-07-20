Поїхав "заробляти": життя загиблого військового РФ оцінили в 75 тисяч рублів

Окупант Максим Мещеряков, який працював водієм у гіпермаркеті, знайшов високооплачуване заняття — воювати в Україні. Військкомат обіцяв 210 тисяч рублів на місяць, але загарбника вбили, і отримав він у рази менше.

Російський окупант Максим Мещеряков просив військкомат відправити його добровольцем в Україну, щоби підзаробити. Під час боїв він загинув, а держава не виплатила обіцяних грошей, йдеться в розслідуванні "Нової газети".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Мещеряков до служби працював водієм у гіпермаркеті "Лента" й заробляв за місяць близько 70-80 тисяч рублів. Він прийшов у військкомат міста Серпухів, там за службу в Україні загарбникові обіцяли зарплату 210 тисяч.

Цих грошей він не побачив, оскільки загинув за 2 дні до повного відпрацьованого місяця, пишуть автори матеріалу.

Сім'я військового — дружина Даша та дворічний син — не отримала 5 млн допомоги, у міністерстві соціального розвитку Московської області сказали, що відомості про загиблого "добровольця" від військового комісаріату не надходили.

[ + – ] Мещерякова призначили служити кулеметником у розвідзагоні

Смерть окупанта — як Мещеряков хотів "заробити" в Україні

Військовий Мещеряков говорив дружині, що в Серпухові не заробить таких грошей, як пропонували військовим РФ.

"Я кажу: "А про дитину ти подумав? Йому два роки. А якщо щось піде не так? Тебе ранять якось невдало? Або взагалі тобі не платитимуть?" Але він мене не слухав", — пояснила Даша мотиви загиблого.

У результаті Максима призначили служити кулеметником у розвідзагоні, а не водієм. Воювати він поїхав у Луганськ. Військові їхали в автоколоні з 30 машин. Одне з авто підірвалося на фугасі, його відкинуло, але машина підірвалася на другому фугасі.

Поранений окупант 8 днів був у Луганську в реанімації, далі його перевезли автобусом у Ростов, а потім — літаком у головний військовий клінічний шпиталь ім. М. Бурденка в Москву. Там він пережив 10 зупинок серця та помер. Родичі 7 днів після смерті не могли отримати тіло Мещерякова.

Мещеряков "заробив" 75 тисяч рублів

У військкоматі Серпухова Даші сказали, щоб вона звернулася до військкомату Чехова, оскільки вона там прописана. Вдова мала написати заяву на виплату 5 млн рублів і подати потрібні документи.

[ + – ] Вдова мала написати заяву у військкоматі Чехова на на виплату 5 млн рублів

У військкоматі Чехова сказали, що в контракті Максима не передбачається страховка від держави і військова пенсія зі втрати годувальника синові не належить.

"Телефонує жінка з пенсійного відділу військкомату й каже: "У мене не прийняли ваші документи, тому що він доброволець, відмова у виплатах зі страховки та компенсації". Я відразу сказала: "Якщо не приймуть, беріть письмову відмову. Мені потрібна підстава. Немає указу ні президента, ні Міністерства оборони, що добровольцям покладено ці виплати", — описала ситуацію вдова загарбника.

Мещеряков посмертно отримав лише 75 тисяч рублів, але гроші на його рахунку, Даша поки що не може їх зняти.

"Контракт він уклав 14 квітня, помер — 12 травня. Тобто йому не вистачило двох днів до рівного місяця", — сказала жінка.

Нагадаємо, що 19 липня Україна та РФ провели обмін тілами загиблих військових у Запорізькій області за формулою "45 на 45".

ЗСУ 19 липня змогли знищити 65 російських загарбників, апаратний зв'язок "Редут-2УС" і 11 одиниць броньованої техніки ракетним вогнем та артилерією.

Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний 18 липня розповів про стабілізацію ситуації на фронті завдяки діям українських військових. Багато в чому військові успіхи пояснюються тим, що американські РСЗВ М142 HIMARS доставили вчасно.