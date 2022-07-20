Поехал "зарабатывать": жизнь погибшего военного РФ оценили в 75 тысяч рублей

Оккупант Максим Мещеряков, работавший водителем в гипермаркете, нашел более высокооплачиваемое занятие – воевать в Украине. Военкомат обещал 210 тысяч рублей в месяц, но захватчика убили и получил он в разы меньше.

Российский оккупант Максим Мещеряков просил военкомат отправить его добровольцем в Украину, чтобы подзаработать. Во время боев он погиб, а государство не выплатило обещанные деньги, говорится в расследовании "Новой газеты".

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Мещеряков до службы работал водителем в гипермаркете "Лента" и зарабатывал в месяц около 70–80 тысяч рублей. Он пришел в военкомат города Серпухов, там за службу в Украине захватчику обещали зарплату в 210 тысяч.

Этих денег он не увидел, так как погиб за 2 дня до полного "отработанного" месяца, пишут авторы материала.

Семья военного – жена Даша и двухгодовалый сын, не получила 5 млн пособия, в министерстве социального развития Московской области сказали, что сведения о погибшем "добровольце" от военного комиссариата не поступали.

[ + – ] Мещерякова определили служить пулеметчиком в в разведотряде

Смерть оккупанта – как Мещеряков хотел "заработать" в Украине

Военный Мещеряков говорил жене, что в Серпухове не заработает таких денег, как предлагали военным РФ.

"Я говорю: "А о ребенке ты подумал? Ему два года. А если что-то пойдет не так? Тебя ранят как-то неудачно? Или вообще тебе не будут платить?" Но он меня не слушал", – объяснила Даша мотивы погибшего.

В итоге Максима определили служить пулеметчиком в в разведотряде, а не водителем. Воевать он поехал в Луганск. Военные ехали в автоколоннек из 30 машин. Одно из авто подорвалось на фугасе, ее откинуло, но машина подорвалась на втором фугасе.

Раненый оккупант 8 дней был в Луганске в реанимации, далее его перевезли автобусом в Ростов а после – в самолетом в главный военный клинический госпиталь им. Н. Бурденко в Москву. Там он пережил 10 остановок сердца и умер. Родственники 7 дней после смерти не могли получить тело Мещерякова.

Мещеряков "заработал" 75 тысяч рублей

В военкомате Серпухова Даше сказали, чтобы она обратилась в военкомат Чехова, так как она там прописана. Вдова должна была написать заявление на выплату 5 млн рублей и представить нужные документы.

[ + – ] Вдова должна была написать заявление в военкомате Чехована на выплату 5 млн рублей

В военкомате Чехова сказали, что в контракте Максима не предусматривается страховка от государства и военная пенсия по потере кормильца сыну не положена.

"Звонит женщина из пенсионного отдела военкомата и говорит: "У меня не приняли ваши документы, потому что он доброволец, отказ в выплатах по страховке и компенсации". Я сразу сказала: "Если не примут, берите письменный отказ. Мне нужно основание. Нет указа ни президента, ни Министерства обороны, что добровольцам положены данные выплаты", – описала ситуацию вдова захватчика.

Мещеряков посмертно получил лишь 75 тысяч рублей, но деньги находятся на его счете, Даша пока снять их не может.

"Контракт он заключил 14 апреля, умер — 12 мая. То есть ему не хватило двух дней до ровного месяца", – заключила женщина.

Напомним, что 19 июля Украина и РФ провели обмен телами погибших военных в Запорожской области по формуле "45 на 45".

ВСУ 19 июля смогли уничтожить 65 российских захватчиков, аппаратную связь "Редут-2УС" и 11 единиц бронированной техники ракетным огнем и артиллерией.

Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный 18 июля рассказал о стабилизации ситуации на фронте благодаря действиям украинских военных. Во многом военные успехи объясняются тем, что американские РСЗО М142 HIMARS доставили в срок.