Російські війська в паніці відійшли від одного із сіл на Донбасі, — Генштаб

Бійці ЗСУ зустріли ворожу атаку "кинджальним вогнем", завдавши ЗС РФ суттєвих втрат.

Українські військові відбили спроби російських військ покращити тактичне положення у Верхньокам'янському, але були змушені відійти звідти. Про це повідомляють у вечірньому зведенні Генштабу.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Російські війська на Краматорському напрямку обстрілювали:

Верхньокам'янське

Різниківку

Закітне

Григорівку

Виїмку

Званівку

авіаударом біля Спірного

Наголошується, що ЗС РФ намагалися штурмовими діями покращити тактичне положення в районі Верхньокам'янського. Бійці ЗСУ "зустріли ворога кинджальним вогнем" та завдали значних втрат. Урешті-решт ворожі сили в паніці залишили свої позиції.

[ + – ] ЗСУ змусили тікати ЗС РФ у Верхньокам'янському

Також окупанти продовжують намагатися захопити Вуглегірську ТЕС, проте вкотре із втратами вони відійшли.

Війська РФ перешкоджають просуванню української армії на південнобузькому напрямку. Проводиться інтенсивна розвідка за допомогою БПЛА та обстрілюються позиції вздовж лінії опору зі ствольної та реактивної артилерії, а також танками.

Нагадаємо, український генерал-лейтенант Романенко заявив, що ЗСУ взяли під вогневий контроль Антонівський міст через Херсон.

21 липня я на Донеччині від окупантів звільнили два населені пункти — селище Солодке та Микільське.