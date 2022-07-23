Российские войска в панике отошли от одного из сел на Донбассе, — Генштаб

Бойцы ВСУ встретили вражескую атаку "кинжальным огнем", нанеся ВС РФ существенные потери.

Украинские военные отбили попытки российских войск улучшить тактическое положение в Верхнекаменском, но были вынуждены отойти оттуда. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

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Российские войска на Краматорском направлении обстреливал:

Верхнекаменское

Резниковку

Закутное

Григорьевку

Выемку

Звановку

авиаударом возле Спорного

Отмечается, что ВС РФ пытались штурмовыми действиями улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского. Бойцы ВСУ "встретили врага кинжальным огнем" и нанесли значительные потери. По итогу вражеские силы в панике покинули свои позиции.

[ + – ] ВСУ заставили бежать ВС РФ в Верхнекаменском

Также оккупанты продолжают пытаться захватить Углегорскую ТЭС, однако в очередной раз с потерями они отошли.

Войска РФ препятствуют продвижению украинской армии на южнобужском направлении. Проводится интенсивная разведка при помощи БПЛА и обстреливаются позиции вдоль линии сопротивления из ствольной и реактивной артиллерии, а также танками.

Напомним, украинский генерал-лейтенант Романенко заявил, что ВСУ взяли под огневой контроль Антоновский мост через Херсон.

21 июля в Донецкой области от оккупантов освободили два населенных пункта — поселок Сладкое и Никольское.