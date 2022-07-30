Російські війська закріплюються на околицях Семигір'я на Донеччині, — Генштаб

Ворог атакував село з трьох напрямків, унаслідок чого зміг покращити свої позиції. На Бахмутській лінії фронту окупанти обстрілюють ЗСУ з усього наявного озброєння.

ЗС РФ атакували село Семигір'я в Бахмутському районі Донецької області з трьох напрямків, сподіваючись встановити повний контроль над населеним пунктом. У результаті окупантам вдалося покращити свої позиції. Нині вони закріплюються на околицях села. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні за 30 липня.

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Як уточнюється, на Донецькому напрямку противник зосереджує свої зусилля на ураженні військових об'єктів і елементів інфраструктури, а також намагається створити умови для наступу на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, аби покращити своє тактичне становище.

Так, на Бахмутській ділянці фронту ворог обстрілює українські сили з усього озброєння, що є в нього. Вогневі атаки відбувається вздовж лінії зіткнення в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Травневе, Зайцеве та Нью-Йорк. Авіаудари завдавали поблизу населених пунктів Яковлівка та Зайцеве. Також ЗС РФ вели штурмові дії в напрямках Пилипчатине – Покровське та Доломітне – Травневе, але безуспішно. У результаті мусили відступити.

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На Краматорському напрямку ворог вів артилерійські обстріли в Краматорському районі, Верхньокам'янському, Івано-Дар'ївці та Переїзному. Також завдав авіаційного удару поблизу Івано-Дар'ївки.

На Авдіївському напрямку росіяни обстрілюють українські позиції з танків, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення та в районах населених пунктів Новобахмутівка, Яснобродівка, Авдіївка, Невельське, Першотравневе та Красногорівка. Було завдано авіаудару біля Авдіївки.

ЗС РФ намагалися вести штурм у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка та Спартак – Авдіївка, але не просунувся та відійшов. Тут же супротивник проводив повітряну розвідку за допомогою безпілотників.

На Слов'янському напрямі російські війська ведуть артобстріли в районах Долини, Краснопілля та Мазанівки. Ворог також намагався вести штурмові дії біля Бражківки, але українські військові відбили атаку.

Продовжуються обстріли й на Харківському напрямку. Противник обстрілює як позиції ЗСУ, так і цивільні об'єкти за допомогою танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Світличне, Російські Тишки, Дуванка, Піщане, Верхній Салтів, Коробочкине, Леб'яже, Петрівське, Норцівка та Залиман. У районі Мосьпаново ворог завдав удару за допомогою авіації.

Нагадаємо, в окупованому Енергодарі невідомі підірвали три одиниці військової техніки ЗС РФ перед готелем "ОП ЗАЕС", де мешкають росіяни. За словами мера міста Дмитра Орлова, шість російських військових звернулися за медичною допомогою. Мирні жителі не постраждали, але в найближчих житлових будинках вилетіли вікна.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України позбавили окупантів можливості користуватися ще одним мостом у Херсоні, яким доставляли військову техніку. Тепер поїзди не можуть потрапити в окупований Херсон, проте ЗС РФ звели понтонні переправи та запустили пороми через Дніпро.